«Рождена, чтобы позировать»: Нижегородка Алена Тарасова оказалась на обложке Playboy

Мечта 23-летней Алены Тарасовой из Нижнего Новгорода сбылась! Девушка оказалась на обложке глянца Playboy. Зимний номер появился в продаже 14 ноября, говорится на сайте журнала.

Фото: playboyrussia.com

Напомним, что на обложку популярного мужского издания бывшая шлифовщица автобусов смогла попасть благодаря победе в ежегодном конкурсе Playmate of the Year. Звездное жюри в лице Анны Седаковой, Тимура Батрутдинова и Давида Манукяна решили, что именно она достойна стать девушкой Playboy в 2019 году.

Однако не обложкой единой. В свежем номере журнала для взрослых опубликована горячая обнаженная фотосессия нижегородки.

- Эта девушка с огнем в глазах сразила всех нас просто наповал. Она словно рождена, чтобы позировать перед камерой, - отмечается на сайте глянца.

Трудно представить, что эта красотка до недавних пор шлифовала автобусы.Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда» рассказывала, что звездное жюри привлекла не только интересная внешность и сдержанная сексуальность нижегородки, но и необычная профессия - до не давних пор Алена шлифовала автобусы на заводе. Однако в интервью «Комсомолке» призналась, что вообще-то мечтала стать кинологом.

- Выучилась на юриста, стала устраиваться, но оказалось, что нужно собрать невероятное количество документов. Месяца два собирала. А в итоге заставили переписывать какую-то анкету. Подумала: «Да ну» и пошла на завод, - рассказала девушка Playboy.

Теперь девушка собирается стать профессиональной фотомоделью.Фото: СОЦСЕТИ

С трудом верится, но Алена искренне не считает себя писаной красавицей. Уверяет, что просто знает, как показать себя на камеру. Собственно, поэтому и хочет стать успешной фотомоделью. Причем неважно, будут ли это съемки «ню» или обычные, в одежде.

- Мне нравится работать на камеру, придумывать образы. Это невероятно увлекательный творческий процесс, - добавила собеседница «Комсомолки».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новая девушка Playboy Алена Тарасова обладательница модельных параметров! Объем груди у нее - 90 см, объем талии - 59 см, а объем бедер - 89 см.

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