Нижегородка Алена Тарасова снялась в откровенной фотосессии для Playboy

23-летняя Алена Тарасова из Нижнего Новгорода разделась для мужского журнала Playboy. Поучаствовать в пикантной фотосессии миниатюрная брюнетка смогла благодаря победе в ежегодном конкурсе Playmate Of The Year.

Фото: Александр Платонов, Playboy

- Сразу оговоримся, что в зимний номер журнала попадут другие снимки, и они будут «без купюр», - сообщается на сайте Playboy. - Эта девушка с огнем в глазах сразила всех нас просто наповал. Она словно рождена, чтобы позировать перед камерой.

Фото: Александр Платонов, Playboy

Фото: Александр Платонов, Playboy

«Комсомольская правда» рассказывала, что звездное жюри в лице Анны Седаковой, Тимура Батрутдинова и Давида Манукяна привлекла не только интересная внешность и сдержанная сексуальность нижегородки, но и необычная профессия - до не давних пор Алена шлифовала автобусы на заводе. Однако в интервью «Комсомолке» призналась, что вообще-то мечтала стать кинологом.

Фото: Александр Платонов, Playboy

Фото: Александр Платонов, Playboy

- Выучилась на юриста, стала устраиваться, но оказалось, что нужно собрать невероятное количество документов. Месяца два собирала. А в итоге заставили переписывать какую-то анкету. Подумала: «Да ну» и пошла на завод, - рассказала девушка Playboy.

Фото: Александр Платонов, Playboy

Фото: Александр Платонов, Playboy

С трудом верится, но Алена искренне не считает себя писаной красавицей. Уверяет, что просто знает, как показать себя на камеру. Собственно, поэтому и хочет стать успешной фотомоделью. Причем неважно, будут ли это съемки «ню» или обычные, в одежде.

- Мне нравится работать на камеру, придумывать образы. Это невероятно увлекательный творческий процесс, - добавила собеседница «Комсомолки».

Фото: Александр Платонов, Playboy

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новая девушка Playboy Алена Тарасова обладательница модельных параметров! Объем груди у нее - 90 см, объем талии - 59 см, а объем бедер - 89 см.

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