«Я кайфую от съемок «ню»: Участница «Девушка Playboy 2019» Алена Тарасова рассказала о последнем сексе, первых деньгах и работе на заводе

Накануне на сайте мужского журнала стартовало голосование за самую красивую девушку, претендующую на титул «Девушка Playboy 2019» (18+). Нижегородскую область на конкурсе представляет 23-летняя шлифовщица автобусов Алена Тарасова.

Напомним, изначально свои анкеты на конкурс представили сразу три нижегородки. Однако до полуфинала дошла только Алена. Всего же взыскательное жюри отобрало со всей страны 12 девушек, для которых были организованы профессиональные фотосессии и видеоинтервью. Отвечая на вопросы организаторов, Алена рассказала немало интимных подробностей о своей личной жизни.

- Как ты думаешь, что изменится в твоей жизни после выхода журнала с тобой на обложке?

- Что-то изменится. Наверное, появится в инстаграме больше подписчиков.

- Что ты в себе больше всего ценишь?

- Доброту, наверное. Ну, просто дружелюбная я. Наивность у меня еще присутствует. И все, наверное. Со стороны виднее – не знаю.

- Что ты хотела бы в себе изменить?

- Наверное, я бы хотела стать посерьезнее.

- Тебя когда-нибудь возбуждала девушка? Это для тебя возможно?

- Нет, бывают красивые девушки. Когда человек, правда, красивый, было такое, что нравится. Но возбуждает…У меня таких мыслей никогда не было о девушках.

- В каком возрасте ты заработала свои первые деньги?

- На что потратила, не помню. Но мне было лет шестнадцать – я стала работать официанткой.

- Сколько тебе в месяц нужно денег на жизнь?

- 50 тысяч.

- Каким своим жизненным достижением ты гордишься?

- Нет таких. То, что я работала на заводе…Я работала маляром-шлифовщиком, шлифовала автобусы, то есть «скелет» автобуса на покраску.

- Что ты чувствуешь, когда снимаешься «ню»?

- Вообще я получаю удовольствие от съемки. Мне нравится фотографироваться, кайфую от этого.

- Твой ответ злостным хейтерам, которые под фотографиями с девушками пишут оскорбления?

- Это неудачники какие-то. Наверное, у них что-то не складывается с женщинами в жизни. У них обиды. Не знаю, что им посоветовать – сочувствую им.

Впрочем, самые каверзные вопросы девушкам по традиции задавали члены жюри. К примеру, Тимур Батрутдинов поинтересовался, зачем девушке красивое тело.

- Вот когда-то вы начали формироваться, и обнаружили, что у вас красивое тело. Как думаете, зачем девушке красивое тело? Ведь у нее может быть красивая душа, - отметил актер. И стоит ли девушке с красивым телом зарабатывать только красотой своего тела?

- Я вообще считаю, что внешность отражает внутренний мир, - ответила Алена. - Может быть, просто кто-то не знает, как еще заработать. И начинает зарабатывать телом. Но я считаю, что это неправильно.

А вот блогер Давид Манукян решил не задавать Алене вопросы, а сразу дал задание – пригласить мужчину на свидание. Причем сделать это страстно и креативно, чтобы он точно не устоял. Вот тут-то он и получил отпор со стороны нижегородки.

- Я не приглашаю мужчин первая на свидание. Обычно меня приглашают.

КОНКРЕТНО

В завершение интервью организаторы устроили Алене блиц-опрос, где ей пришлось ответить на самые откровенные вопросы:

• Вкусный ужин или хороший секс? - Хороший секс

• Романтичный юноша или брутальный мужчина? – Романтичный юноша

• Когда последний раз занималась сексом? – Месяца три назад.

• Что тебя возбуждает? – В мужчине? Чувство юмора.

• Творя вредная привычка – Курю сигареты.

• Чему ты недавно научилась? – Не знаю, наращивать ресницы.

• Самый главный урок, который тебе преподала жизнь? – Не бежать за двумя зайцами.