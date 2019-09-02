2019-09-02T18:25:09+03:00
Звезды

«Я кайфую от съемок «ню»: Участница «Девушка Playboy 2019» Алена Тарасова рассказала о последнем сексе, первых деньгах и работе на заводе

Отдать свой голос за нижегородку можно на сайте мужского журнала
Василий КРОТОВ
Поделиться:
Участница «Девушка Playboy 2019» Алена Тарасова рассказала о последнем сексе, первых деньгах и работе на заводе.Участница «Девушка Playboy 2019» Алена Тарасова рассказала о последнем сексе, первых деньгах и работе на заводе.
Изменить размер текста:

Накануне на сайте мужского журнала стартовало голосование за самую красивую девушку, претендующую на титул «Девушка Playboy 2019» (18+). Нижегородскую область на конкурсе представляет 23-летняя шлифовщица автобусов Алена Тарасова.

Напомним, изначально свои анкеты на конкурс представили сразу три нижегородки. Однако до полуфинала дошла только Алена. Всего же взыскательное жюри отобрало со всей страны 12 девушек, для которых были организованы профессиональные фотосессии и видеоинтервью. Отвечая на вопросы организаторов, Алена рассказала немало интимных подробностей о своей личной жизни.

- Как ты думаешь, что изменится в твоей жизни после выхода журнала с тобой на обложке?

- Что-то изменится. Наверное, появится в инстаграме больше подписчиков.

- Что ты в себе больше всего ценишь?

- Доброту, наверное. Ну, просто дружелюбная я. Наивность у меня еще присутствует. И все, наверное. Со стороны виднее – не знаю.

- Что ты хотела бы в себе изменить?

- Наверное, я бы хотела стать посерьезнее.

- Тебя когда-нибудь возбуждала девушка? Это для тебя возможно?

- Нет, бывают красивые девушки. Когда человек, правда, красивый, было такое, что нравится. Но возбуждает…У меня таких мыслей никогда не было о девушках.

- В каком возрасте ты заработала свои первые деньги?

- На что потратила, не помню. Но мне было лет шестнадцать – я стала работать официанткой.

- Сколько тебе в месяц нужно денег на жизнь?

- 50 тысяч.

- Каким своим жизненным достижением ты гордишься?

- Нет таких. То, что я работала на заводе…Я работала маляром-шлифовщиком, шлифовала автобусы, то есть «скелет» автобуса на покраску.

- Что ты чувствуешь, когда снимаешься «ню»?

- Вообще я получаю удовольствие от съемки. Мне нравится фотографироваться, кайфую от этого.

- Твой ответ злостным хейтерам, которые под фотографиями с девушками пишут оскорбления?

- Это неудачники какие-то. Наверное, у них что-то не складывается с женщинами в жизни. У них обиды. Не знаю, что им посоветовать – сочувствую им.

Впрочем, самые каверзные вопросы девушкам по традиции задавали члены жюри. К примеру, Тимур Батрутдинов поинтересовался, зачем девушке красивое тело.

- Вот когда-то вы начали формироваться, и обнаружили, что у вас красивое тело. Как думаете, зачем девушке красивое тело? Ведь у нее может быть красивая душа, - отметил актер. И стоит ли девушке с красивым телом зарабатывать только красотой своего тела?

- Я вообще считаю, что внешность отражает внутренний мир, - ответила Алена. - Может быть, просто кто-то не знает, как еще заработать. И начинает зарабатывать телом. Но я считаю, что это неправильно.

А вот блогер Давид Манукян решил не задавать Алене вопросы, а сразу дал задание – пригласить мужчину на свидание. Причем сделать это страстно и креативно, чтобы он точно не устоял. Вот тут-то он и получил отпор со стороны нижегородки.

- Я не приглашаю мужчин первая на свидание. Обычно меня приглашают.

КОНКРЕТНО

В завершение интервью организаторы устроили Алене блиц-опрос, где ей пришлось ответить на самые откровенные вопросы:

• Вкусный ужин или хороший секс? - Хороший секс

• Романтичный юноша или брутальный мужчина? – Романтичный юноша

• Когда последний раз занималась сексом? – Месяца три назад.

• Что тебя возбуждает? – В мужчине? Чувство юмора.

• Творя вредная привычка – Курю сигареты.

• Чему ты недавно научилась? – Не знаю, наращивать ресницы.

• Самый главный урок, который тебе преподала жизнь? – Не бежать за двумя зайцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Огромная несанкционированная свалка обнаружена в парке Станкозавода
Нижегородские спортсмены стали призерами всероссийских соревнований по прыжкам на батуте и двойном минитрампе
66 нижегородцев заплатят штрафы за парковку на газонах
Рецидивист из Нижнего Новгорода до смерти забил незнакомца ножом
Более 14,5 тысяч первоклассников отправились в школы Нижнего Новгорода в этом году
Глеб Никитин: «В Нижегородской области создаются условия, чтобы талантливая молодежь оставалась на родине»
Фестиваль «Приволжский штандарт» пройдет в Нижнем Новгороде 14 и 15 сентября
90 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде в конце августа
Нижегородцы смогут посетить кинофестиваль «Нижегородский кинограф»
Больше 10 миллионов рублей заработала предпринимательница на незаконной транспортировке ртутных ламп
Опубликован календарь матчей ХК «Торпедо» на сезон 2019-2020
Глеб Никитин посетил открытие форума для социальных предпринимателей «Территория РИТМА»
Нижегородское «Торпедо» сразится с московским «Динамо» в первом матче нового сезона КХЛ
68-летняя женщина погибла на пожаре в Дзержинске
Незаконную свалку в Ардатовском районе ликвидируют к 2021 году
В Нижегородской области открылся сезон охоты на лосей
120 приемок было проведено Фондом капремонта в августе
Глеб Никитин поздравил с началом нового учебного года учащихся духовной семинарии
В Воротынском районе пройдет выездной прием граждан
Лучший социальный проект выберут в Нижегородской области
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работников нефтяной и газовой промышленности