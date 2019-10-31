2019-10-31T12:14:36+03:00
Общество

«Извращенцы и до этого были»: Девушка Playboy 2019 рассказала о работе на заводе и нежелании знакомиться в сети

Бывшая шлифовщица автобусов мечтает стать успешной фотомоделью [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Алена Тарасова хотела стать кинологом, а в итоге отправилась работать на завод.Алена Тарасова хотела стать кинологом, а в итоге отправилась работать на завод.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Победительницей ежегодного конкурса, проводимого мужским журналом Playboy, в 2019 году стала нижегородка Алена Тарасова. Звездное жюри в лице Анны Седаковой, Тимура Батрутдинова и Давида Манукяна привлекла не только интересная внешность и сдержанная сексуальность 23-летней девушки, но и необычная профессия - до недавних пор Алена шлифовала автобусы на заводе. В интервью «Комсомолке» фотомодель рассказала, почему уволилась с завода, кому понадобился размер ее сосков и какой комментарий в соцсетях оскорбил ее до глубины души.

Инстаграм Алены разрывается от сообщений поклонников. Фото: СОЦСЕТИ

Инстаграм Алены разрывается от сообщений поклонников.Фото: СОЦСЕТИ

«На завод меня больше не возьмут»

- Алена, мы пытались записать с вами интервью несколько раз. И когда вы попали в топ-100 участниц конкурса, и когда оказались в тройке лидеров. Каждый раз говорили: «Давайте попозже». Верили, что станете победительницей?

- Нет, не верила. Честно говоря, не думала, что будет такая шумиха вокруг моего участия в этом конкурсе. От журналистов отбоя не было. Я боюсь такого внимания.

- Почему? Выступления на публике - не ваш конек?

- Да.

- Наверное, поэтому выбрали такую профессию? Чтобы быть подальше от любопытных глаз?

- Ну нет. Я ее выбрала, потому что мне хотелось стабильности. Одно время работала официанткой, но поняла, что нужно нечто посерьезнее. Тогда и отправилась шлифовать автобусы.

- В каком районе Нижнего Новгорода вы живете?

- В Автозаводском, конечно. Прямо около завода.

- Вот вы окончили школу и…?

- … пошла в колледж. Выучилась, получила диплом. Пробовала устроиться в полицию, но не получилось.

Камера любит победительницу конкурса Playboy. Фото: СОЦСЕТИ

Камера любит победительницу конкурса Playboy.Фото: СОЦСЕТИ

- То есть у вас профильное образование?

- Я выучилась на юриста. Изначально хотела быть кинологом. Стала устраиваться, но оказалось, что нужно собрать невероятное количество документов. Месяца два собирала, а в итоге заставили переписывать какую-то анкету. Подумала: «Да ну» и пошла на завод.

- Туда вас сразу взяли шлифовщицей?

- Рассчитывала, что буду маляром. Но меня привели в цех и сказали: «Будешь шлифовать!» Отказываться было поздно - медкомиссию уже прошла. В общем, стала работать.

- Это больше женская или все-таки мужская профессия - шлифовщик автобусов?

- У нас шлифованием занимаются только женщины. Как сказал начальник, это самая легкая работа для женщины. Притом, что там нужна немалая физическая сила.

- Вы до сих пор работаете на заводе или уже сбежали оттуда?

- Со шлифовки я уволилась еще в апреле. Немного поработала официанткой, но вернулась на завод - там платят больше. Когда попала в топ-12 конкурса, снова уволилась, но быстренько вернулась обратно. А когда попала в тройку финалисток, вновь пошла на завод. Думала, что на обложку уж точно не попаду! (смеется) Стала устраиваться на сборку автомобилей «Шкода», прошла двухдневное обучение, и тут звонок: «Алена, вы победили!» Короче я уволилась. Наверное, на завод меня больше не возьмут.

- Как коллеги отреагировали на ваше участие в таком пикантном конкурсе? Никто не показывал пальцем?

- Нет, наоборот, все поддерживали.

- Думаете, с заводом покончено раз и навсегда?

- С «Горьковским» точно. Хотя… Я же не знаю, как у меня жизнь повернется. Если все будет плохо, то опять пойду на завод. Может, возьмут.

Трудно представить, что эта красотка до недавних пор шлифовала автобусы. Фото: СОЦСЕТИ

Трудно представить, что эта красотка до недавних пор шлифовала автобусы.Фото: СОЦСЕТИ

«Их интересовал размер моих сосков»

- Почему вы решили поучаствовать в конкурсе Playboy? Сами захотели или кто-то посоветовал?

- Да просто сидела в Инстаграме и наткнулась на рекламу кастинга. Не раздумывая отправила фотографии. Причем и мысли не было, что меня пригласят на кастинг. Ради прикола написала в анкете, что работаю шлифовщицей автобусов. Прикалываются надо мной до сих пор.

- Вы говорите, что моментально отправили снимки на конкурс, вероятно, понимая, что у вас красивое сексуальное тело. И в то же время уверяете, что не верили в победу. Неувязка какая-то.

- Я ни тогда, ни сейчас не думаю так про свое тело. У меня просто красивые фотографии, на которых я отлично получаюсь. Что поделать? Камера меня любит. Собственно, поэтому и хочу быть фотомоделью.

- Вас интересуют фотосессии в стиле «ню» или любые фотосессии?

- Абсолютно любые. Мне нравится работать на камеру, придумывать образы. Это невероятно увлекательный творческий процесс.

- Если посмотреть со стороны, как вы себя оцениваете?

- Не скажу, что у меня хорошая фигура. Я просто худенькая и все. Понимаете, у меня не завышенная самооценка. Я обычная девушка, которая знает, как показать себя на камеру.

Теперь девушка собирается стать профессиональной фотомоделью. Фото: СОЦСЕТИ

Теперь девушка собирается стать профессиональной фотомоделью.Фото: СОЦСЕТИ

- Среди моделей есть кумиры? На кого бы вам хотелось быть похожей?

- Мне нравится Руби Роуз. Кто еще… Анжелина Джоли! Она не модель, конечно, но тоже очень красивая. Можно сказать, эталон красоты.

- Вам удалось пообщаться со всеми членами жюри или только с блогером Давидом Манукяном?

- Только с Давидом. Но с остальными, я надеюсь, мы увидимся на финальной вечеринке в Москве.

- О чем спросите при встрече? Почему они выбрали именно вас?

- Наверное, да. Мне реально интересно, почему их выбор пал на меня. Хотя, может, и не стоит об этом спрашивать?

- Какие перспективы открылись перед вами после победы? Предложения о сотрудничестве уже поступают?

- Ничего такого мне еще не предлагали. На почту пришли письма от Victoria’s Secret и португальского «Плейбоя». Но это все развод полнейший. «Плейбой», например, предложил съемку у известного фэшн-фотографа Терри Ричардсона. Я сразу загорелась. Это же крутой фотограф! Мне дали его почту, я стала с ним переписываться. И вдруг он попросил: «Пришли мне видео, на котором рассказываешь о плюсах и минусах своего тела, раздеваясь при этом в течение пяти минут». Тут до меня дошло - развод! Я даже отвечать ничего не стала. С Victoria’s Secret та же история. Попросили снять мерки, все-все. Их интересовал даже размер моих сосков. Тоже не стала отвечать. Думаю, мерки им нужны для того, чтобы сделать потом реалистичную куклу. Модная в Китае вещь.

- Представляете, какой фурор бы в Китае произвели куклы с вашей фигурой и лицом? Вот она популярность!

- Ну нет, это не та слава, о которой я мечтаю.

Нижегородка уверяет, что сейчас на первом месте - карьера! Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородка уверяет, что сейчас на первом месте - карьера!Фото: СОЦСЕТИ

«Для меня это оскорбление!»

- После участие в конкурсе Playboy подписчиков в Инстаграме стало больше?

- Да, тысячи полторы прибавилось. Но мне кажется, это мало. Вообще без разницы, сколько у меня подписчиков (пауза). Но полторы тысячи все-таки маловато.

- Мужская половина активизировалась?

- О, да. Например, я просыпаюсь, а у меня в директе десятки сообщений. Каждый пишет: «С добрым утром, хорошего тебе дня».

- Вполне невинные сообщения. А непотребства пишут?

- Нет, кстати. Извращенцы-то у меня и до этого были. Многие предлагают встретиться с ними, погулять там, в кафе сходить. Не понимаю, на что они рассчитывают? Что я реально с ними встречусь?

- Как-то вы признались, что у вас нет молодого человека. Может, они пытаются завоевать ваше сердце.

- Я не хочу знакомиться в интернете. У меня ведь там фотографии в стиле «ню», и я прекрасно понимаю, что ни о чем серьезном мужчины, глядя на них, не думают. Вообще мне сейчас не до поисков второй половинке. У меня другие цели.

- Назовите главную.

- Реализовать себя в жизни. Конечно, я надеюсь, что мне предложат классный контракт по фотосъемке.

alien_bitch9alien_bitch9
Алена Тарасова обожает позировать перед камерой.
236 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Давайте честно. Вас больше интересуют сами съемки или деньги, которые вы можете получить в итоге?

- Разумеется, деньги. Мне кажется, каждый думает именно о деньгах, хотя говорить может иное. Правда, я уже поговорила с девчонками, которые также занимаются фотосъемками в России, и они говорят, что платят не много.

- Возвращаясь к мужчинам. Наверняка есть определенный типаж мужчины-мечты. Какой он?

- Я люблю мужчин с чувством юмора, харизматичных, с мозгами. А насчет внешности… Вообще я люблю светленьких. Но это не значит, что я не могу влюбиться в брюнета. Короче нет никакого образа (смеется).

- С мужчинами ясно, с дальнейшими планами - тоже. Как на вашу победу отреагировали подружки?

- Они все время говорили: «Мы знали, что ты выиграешь!» Вот почему-то они были уверены в моей победе.

alien_bitch9alien_bitch9
Бывшая шлифовщица автобусов призналась, что эталоном красоты для нее является Анжелина Джоли
136 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Думаете, никто из них не завидует внезапно свалившейся популярности?

- Думаю, все наоборот рады. Это я про близких подруг. Что думают остальные, мне все равно. Пусть завидуют. Хотя чему завидовать?

- Публикации с вашими фотографиями собирают немало комментариев. Причем не всегда лестных. Вспомните комментарий, который возмутил вам до глубины души.

- В какой-то группе в соцсетях написали, что я выгляжу на тридцать! Для меня это оскорбление, потому что обычно при встрече мне все дают лет шестнадцать.

- Еще очень трудно поверить, что реально работали шлифовщицей на заводе!

- Да, многие думают, что с такой внешностью я там просто не могла оказаться. Но могу сказать точно: на заводе много прикольных, красивых девчонок, просто они не участвуют в таких конкурсах. А я считаю, что не надо ничего бояться. Вот говорят: «Да там все через постель!» Это бред полный. Перестаньте уже смотреть телевизор.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новая девушка Playboy Алена Тарасова обладательница модельных параметров! Объем груди у нее - 90 см, объем талии - 59 см, а объем бедер - 89 см.

КСТАТИ

За место на обложке декабрьского выпуска популярного мужского глянца боролись сразу несколько нижегородок. В том числе 40-летняя Лена Терминатор. Серебряный призер открытого чемпионата Дзержинска по бодибилдингу и фитнесу 2019 года и мама 7-летнего мальчика боролась за звание «Девушки года» по версии Playboy, чтобы разрушить стереотипы о мужеподобности и неженственности атлетического телосложения женщин, занимающихся бодибилдингом. Однако по итогам читательского голосования Лена Терминатор не прошла даже в топ-100 участниц конкурса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мне нравится, когда мужчина главный»: Финалистка «Playboy-2019» Алена Тарасова рассказала о случайном сексе и работе шлифовщицей

23-летняя нижегородка дала откровенное интервью блогеру Давиду Манукяну (подробности)

«Я кайфую от съемок «ню»: Участница «Девушка Playboy 2019» Алена Тарасова рассказала о последнем сексе, первых деньгах и работе на заводе

Отдать свой голос за нижегородку можно на сайте мужского журнала (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поверить счетчик на воду и не стать жертвой фирм-мошенников. Лайфхаки нижегородцам от экспертов ЦСМ Росстандарта
Директор Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области Денис Миронов ответил на самые часто задаваемые вопросы
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона. Но споткнулись о маленького прокурора
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 1]
Новости 24
Нижегородец осужден почти на два года за кражу шампуней в сетевом магазине
Сыр с голубой плесенью начнут производить в Городецком районе
Главам муниципалитетов поручено обсудить с нижегородцами итоги дорожной кампании
Около 1,5 тысячи людей с инвалидностью получили работу в Нижегородской области
Около 1,5 тысячи людей с инвалидностью получили работу в Нижегородской области
Нижегородскую журналистку оштрафовали на 70 тысяч за пост в соцсети
Движение в центре Нижнего Новгорода перекрыто с 31 октября
Сильная метель пройдет в Нижегородской области 31 октября
Сброс настроек цифрового ТВ может произойти в Нижегородской области
Глеб Никитин примет участие в расширенном заседании президиума Госсовета РФ
Капремонт нижегородской поликлиники №1 завершится к 15 декабря
В Нижнем Новгороде завешается ремонт дорог по нацпроекту БКАД
Сотрудники «Сормовской кондитерской фабрики» работали без медосмотра
Игровой комплекс «Галактика» появился на площади Советской
БК «Нижний Новгород» разгромил черногорский «Морнар Бар»
Жительница Сормовского района зарезала нетрезвого мужа