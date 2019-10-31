«Извращенцы и до этого были»: Девушка Playboy 2019 рассказала о работе на заводе и нежелании знакомиться в сети

Победительницей ежегодного конкурса, проводимого мужским журналом Playboy, в 2019 году стала нижегородка Алена Тарасова. Звездное жюри в лице Анны Седаковой, Тимура Батрутдинова и Давида Манукяна привлекла не только интересная внешность и сдержанная сексуальность 23-летней девушки, но и необычная профессия - до недавних пор Алена шлифовала автобусы на заводе. В интервью «Комсомолке» фотомодель рассказала, почему уволилась с завода, кому понадобился размер ее сосков и какой комментарий в соцсетях оскорбил ее до глубины души.

Инстаграм Алены разрывается от сообщений поклонников.Фото: СОЦСЕТИ

«На завод меня больше не возьмут»

- Алена, мы пытались записать с вами интервью несколько раз. И когда вы попали в топ-100 участниц конкурса, и когда оказались в тройке лидеров. Каждый раз говорили: «Давайте попозже». Верили, что станете победительницей?

- Нет, не верила. Честно говоря, не думала, что будет такая шумиха вокруг моего участия в этом конкурсе. От журналистов отбоя не было. Я боюсь такого внимания.

- Почему? Выступления на публике - не ваш конек?

- Да.

- Наверное, поэтому выбрали такую профессию? Чтобы быть подальше от любопытных глаз?

- Ну нет. Я ее выбрала, потому что мне хотелось стабильности. Одно время работала официанткой, но поняла, что нужно нечто посерьезнее. Тогда и отправилась шлифовать автобусы.

- В каком районе Нижнего Новгорода вы живете?

- В Автозаводском, конечно. Прямо около завода.

- Вот вы окончили школу и…?

- … пошла в колледж. Выучилась, получила диплом. Пробовала устроиться в полицию, но не получилось.

Камера любит победительницу конкурса Playboy.Фото: СОЦСЕТИ

- То есть у вас профильное образование?

- Я выучилась на юриста. Изначально хотела быть кинологом. Стала устраиваться, но оказалось, что нужно собрать невероятное количество документов. Месяца два собирала, а в итоге заставили переписывать какую-то анкету. Подумала: «Да ну» и пошла на завод.

- Туда вас сразу взяли шлифовщицей?

- Рассчитывала, что буду маляром. Но меня привели в цех и сказали: «Будешь шлифовать!» Отказываться было поздно - медкомиссию уже прошла. В общем, стала работать.

- Это больше женская или все-таки мужская профессия - шлифовщик автобусов?

- У нас шлифованием занимаются только женщины. Как сказал начальник, это самая легкая работа для женщины. Притом, что там нужна немалая физическая сила.

- Вы до сих пор работаете на заводе или уже сбежали оттуда?

- Со шлифовки я уволилась еще в апреле. Немного поработала официанткой, но вернулась на завод - там платят больше. Когда попала в топ-12 конкурса, снова уволилась, но быстренько вернулась обратно. А когда попала в тройку финалисток, вновь пошла на завод. Думала, что на обложку уж точно не попаду! (смеется) Стала устраиваться на сборку автомобилей «Шкода», прошла двухдневное обучение, и тут звонок: «Алена, вы победили!» Короче я уволилась. Наверное, на завод меня больше не возьмут.

- Как коллеги отреагировали на ваше участие в таком пикантном конкурсе? Никто не показывал пальцем?

- Нет, наоборот, все поддерживали.

- Думаете, с заводом покончено раз и навсегда?

- С «Горьковским» точно. Хотя… Я же не знаю, как у меня жизнь повернется. Если все будет плохо, то опять пойду на завод. Может, возьмут.

Трудно представить, что эта красотка до недавних пор шлифовала автобусы.Фото: СОЦСЕТИ

«Их интересовал размер моих сосков»

- Почему вы решили поучаствовать в конкурсе Playboy? Сами захотели или кто-то посоветовал?

- Да просто сидела в Инстаграме и наткнулась на рекламу кастинга. Не раздумывая отправила фотографии. Причем и мысли не было, что меня пригласят на кастинг. Ради прикола написала в анкете, что работаю шлифовщицей автобусов. Прикалываются надо мной до сих пор.

- Вы говорите, что моментально отправили снимки на конкурс, вероятно, понимая, что у вас красивое сексуальное тело. И в то же время уверяете, что не верили в победу. Неувязка какая-то.

- Я ни тогда, ни сейчас не думаю так про свое тело. У меня просто красивые фотографии, на которых я отлично получаюсь. Что поделать? Камера меня любит. Собственно, поэтому и хочу быть фотомоделью.

- Вас интересуют фотосессии в стиле «ню» или любые фотосессии?

- Абсолютно любые. Мне нравится работать на камеру, придумывать образы. Это невероятно увлекательный творческий процесс.

- Если посмотреть со стороны, как вы себя оцениваете?

- Не скажу, что у меня хорошая фигура. Я просто худенькая и все. Понимаете, у меня не завышенная самооценка. Я обычная девушка, которая знает, как показать себя на камеру.

Теперь девушка собирается стать профессиональной фотомоделью.Фото: СОЦСЕТИ

- Среди моделей есть кумиры? На кого бы вам хотелось быть похожей?

- Мне нравится Руби Роуз. Кто еще… Анжелина Джоли! Она не модель, конечно, но тоже очень красивая. Можно сказать, эталон красоты.

- Вам удалось пообщаться со всеми членами жюри или только с блогером Давидом Манукяном?

- Только с Давидом. Но с остальными, я надеюсь, мы увидимся на финальной вечеринке в Москве.

- О чем спросите при встрече? Почему они выбрали именно вас?

- Наверное, да. Мне реально интересно, почему их выбор пал на меня. Хотя, может, и не стоит об этом спрашивать?

- Какие перспективы открылись перед вами после победы? Предложения о сотрудничестве уже поступают?

- Ничего такого мне еще не предлагали. На почту пришли письма от Victoria’s Secret и португальского «Плейбоя». Но это все развод полнейший. «Плейбой», например, предложил съемку у известного фэшн-фотографа Терри Ричардсона. Я сразу загорелась. Это же крутой фотограф! Мне дали его почту, я стала с ним переписываться. И вдруг он попросил: «Пришли мне видео, на котором рассказываешь о плюсах и минусах своего тела, раздеваясь при этом в течение пяти минут». Тут до меня дошло - развод! Я даже отвечать ничего не стала. С Victoria’s Secret та же история. Попросили снять мерки, все-все. Их интересовал даже размер моих сосков. Тоже не стала отвечать. Думаю, мерки им нужны для того, чтобы сделать потом реалистичную куклу. Модная в Китае вещь.

- Представляете, какой фурор бы в Китае произвели куклы с вашей фигурой и лицом? Вот она популярность!

- Ну нет, это не та слава, о которой я мечтаю.

Нижегородка уверяет, что сейчас на первом месте - карьера!Фото: СОЦСЕТИ

«Для меня это оскорбление!»

- После участие в конкурсе Playboy подписчиков в Инстаграме стало больше?

- Да, тысячи полторы прибавилось. Но мне кажется, это мало. Вообще без разницы, сколько у меня подписчиков (пауза). Но полторы тысячи все-таки маловато.

- Мужская половина активизировалась?

- О, да. Например, я просыпаюсь, а у меня в директе десятки сообщений. Каждый пишет: «С добрым утром, хорошего тебе дня».

- Вполне невинные сообщения. А непотребства пишут?

- Нет, кстати. Извращенцы-то у меня и до этого были. Многие предлагают встретиться с ними, погулять там, в кафе сходить. Не понимаю, на что они рассчитывают? Что я реально с ними встречусь?

- Как-то вы признались, что у вас нет молодого человека. Может, они пытаются завоевать ваше сердце.

- Я не хочу знакомиться в интернете. У меня ведь там фотографии в стиле «ню», и я прекрасно понимаю, что ни о чем серьезном мужчины, глядя на них, не думают. Вообще мне сейчас не до поисков второй половинке. У меня другие цели.

- Назовите главную.

- Реализовать себя в жизни. Конечно, я надеюсь, что мне предложат классный контракт по фотосъемке.

alien_bitch9 Алена Тарасова обожает позировать перед камерой.

- Давайте честно. Вас больше интересуют сами съемки или деньги, которые вы можете получить в итоге?

- Разумеется, деньги. Мне кажется, каждый думает именно о деньгах, хотя говорить может иное. Правда, я уже поговорила с девчонками, которые также занимаются фотосъемками в России, и они говорят, что платят не много.

- Возвращаясь к мужчинам. Наверняка есть определенный типаж мужчины-мечты. Какой он?

- Я люблю мужчин с чувством юмора, харизматичных, с мозгами. А насчет внешности… Вообще я люблю светленьких. Но это не значит, что я не могу влюбиться в брюнета. Короче нет никакого образа (смеется).

- С мужчинами ясно, с дальнейшими планами - тоже. Как на вашу победу отреагировали подружки?

- Они все время говорили: «Мы знали, что ты выиграешь!» Вот почему-то они были уверены в моей победе.

alien_bitch9 Бывшая шлифовщица автобусов призналась, что эталоном красоты для нее является Анжелина Джоли

- Думаете, никто из них не завидует внезапно свалившейся популярности?

- Думаю, все наоборот рады. Это я про близких подруг. Что думают остальные, мне все равно. Пусть завидуют. Хотя чему завидовать?

- Публикации с вашими фотографиями собирают немало комментариев. Причем не всегда лестных. Вспомните комментарий, который возмутил вам до глубины души.

- В какой-то группе в соцсетях написали, что я выгляжу на тридцать! Для меня это оскорбление, потому что обычно при встрече мне все дают лет шестнадцать.

- Еще очень трудно поверить, что реально работали шлифовщицей на заводе!

- Да, многие думают, что с такой внешностью я там просто не могла оказаться. Но могу сказать точно: на заводе много прикольных, красивых девчонок, просто они не участвуют в таких конкурсах. А я считаю, что не надо ничего бояться. Вот говорят: «Да там все через постель!» Это бред полный. Перестаньте уже смотреть телевизор.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новая девушка Playboy Алена Тарасова обладательница модельных параметров! Объем груди у нее - 90 см, объем талии - 59 см, а объем бедер - 89 см.

КСТАТИ

За место на обложке декабрьского выпуска популярного мужского глянца боролись сразу несколько нижегородок. В том числе 40-летняя Лена Терминатор. Серебряный призер открытого чемпионата Дзержинска по бодибилдингу и фитнесу 2019 года и мама 7-летнего мальчика боролась за звание «Девушки года» по версии Playboy, чтобы разрушить стереотипы о мужеподобности и неженственности атлетического телосложения женщин, занимающихся бодибилдингом. Однако по итогам читательского голосования Лена Терминатор не прошла даже в топ-100 участниц конкурса.

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Отдать свой голос за нижегородку можно на сайте мужского журнала (подробности)