«Мне нравится, когда мужчина главный»: Финалистка «Playboy-2019» Алена Тарасова рассказала о случайном сексе и работе шлифовщицей

Сексуальная шлифовщица автобусов из Нижнего Новгорода, желающая попасть на обложку журнала Playboy, дала откровенное интервью накануне финала конкурса «Девушка Playboy-2019». 23-летняя Алена Тарасова рассказала о случайном сексе, необычной профессии и страстном желании стать фотомоделью. Вопросы девушке задавал артист и блогер Давид Манукян, который входит в звездное жюри конкурса.

alien_bitch9 В топ-4 участниц конкурса Девушка Playboy-2019 нижегородка попала благодаря звездному жюри

Первым делом интервьюер поинтересовался, как такая красотка оказалась на заводе и чем именно она там занималась.

- Я проработала на заводе три года! Была маляром-шлифовщиком. Шлифовала кузова под окраску, - пояснила Алена. - Это очень тяжело для девочки. Но потом привыкла… Вообще мне это было интересно.

alien_bitch9 Шлифовщица автобусов из Нижнего Новгорода вышла в финал конкурса Девушка Playboy-2019

Отправиться на конкурс «Девушка Playboy-2019» нижегородка решилась, чтобы стать фотомоделью. Подумала: «Вдруг меня заметит какое-то агентство!» Пока же девушкой с пышной грудью интересуются только знакомые фотографы. За съемки Алена не получает ни гроша. Но надежду хорошенько зарабатывать, занимаясь любимым делом, не теряет.

- Я бы хотела этим заниматься, потому что работа должна приносить удовольствие. Думаю, я бы получала удовольствие от работы моделью, - предположила красотка.

alien_bitch9 Алена Тарасова борется за место на обложке популярного мужского глянца

Несмотря на то, что до баснословных заработков девушке пока далековато, популярность ее уже настигла. Как только Алена разместила свои откровенные фотографии на сайте мужского глянца, коллеги тут же принялись шептаться. А один даже распечатал парочку пикантных снимков Тарасовой и попросил поставить на них автограф.

- Он просто распечатал их и сказал, что если я стану знаменитой, то у него будет мой автограф. Это так странно для меня, - пожала плечами брюнетка.

Вместе с тем финалистка призналась, что с личной жизнью у нее не все так гладко. В настоящее время она одинока. Но тут же добавила, что серьезные отношения были, равно как и несерьезные, на одну ночь.

- Один раз так было, - нервно засмеялась нижегородка. - Это давно было, после клуба. О сделанном не жалею. Честно сказать, не помню, понравился ли мне секс. Наверное, не понравился, раз не запомнила.

Тогда Давид Манукян спросил прямо: «Что тебе нравится в сексе?» Та, недолго думая, ответила: «Страсть. Мне нравится, когда мужчина главный в сексе. Он должен быть и жестким, и милым. Нужно чередовать».

Напоследок член жюри устроил Алене Тарасовой блиц-опрос. Девушка должна была отвечать не раздумывая.

Давид: Ты бы предпочла провести ночь с незнакомцем или с лучшим другом?

Алена: С лучшим другом, потому что я его знаю.

Давид: Ходить все время голой или все смогут читать твои мысли?

Алена: Ходить голой. У меня бывают странные мысли. Например, откуда прилетела муха.

Давид: Никто не придет на твою свадьбу или никто не придет на твои похороны?

Алена: На свадьбу. Мне почему-то кажется, что похороны важнее. Если никто не пришел, значит, я была плохим человеком.

Давид: Потерять 100 тысяч рублей или твоя соперница получит 1 млн рублей?

Алена: Потерять 100 тысяч рублей. Хотя, наверное, пусть соперница не получит миллион рублей.

Давид: Но ты уже точно не получишь миллион!

Алена: Тогда потерять 100 тысяч рублей.

Давид: Ты в главной роли голливудского блокбастера или десять дворняжек найдут себе хозяев?

Алена: Дворяжки.

Давид: То есть ты бы не снялась в голливудском фильме?

Алена: Снялась бы. А потом пристроила дворняжек.

Давид: Обложка в Playboy или ночь с Томом Харди?

Алена: Ночь с Томом. Однозначно.

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