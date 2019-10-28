Шлифовщица автобусов из Нижнего Новгороде разденется для журнала Playboy

Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седакова, комик Тимур Батрутдинов и блогер Давид Манукян определились с победительницей ежегодного конкурса Playmate of the Year. Ею стала 23-летняя Алена Тарасова из Нижнего Новгорода, сообщается на сайте журнала.

alien_bitch9 23-летняя нижегородка три года шлифовала автобусы под покраску

Невысокая брюнетка явилась на кастинг в джинсах и футболке. Она не стала задавать вопросов, просто выслушала все инструкции и ответила: «Хорошо».

- Мы просили девушек, пришедших на кастинг, надеть кроличьи ушки, встать перед камерой и немного рассказать о себе: как зовут, откуда приехали, чем занимаются. Ответ Алены произвел среди съемочной группы настоящий фурор, - отметили организаторы.

alien_bitch9 На конкурс Алена пришла, чтобы стать профессиональной фотомоделью

Нижегородка, немного смущаясь, ответила, что в течение трех лет работала на заводе шлифовщицей автобусов. По ее словам, было, мягко говоря, непросто, зато увлекательно.

- Уже тогда Алена всем понравилась и запомнилась. Любопытно, что в промежутке между кастингом и его результатом (успешным прохождением), Алена не верила в то, что сумеет преодолеть этот барьер, попадет топ-12, а когда мы позвали ее в финал, и вовсе была поражена, - говорится на сайте популярного мужского глянца. - Девушка была уверена, что на этом уж точно все. За это время она успела уволиться и снова устроиться работать на завод, пройти обучение слесарному делу и... победить в нашем конкурсе.

alien_bitch9 Красоту нижегородки оценили Анна Седакова, Тимур Батрутдинов и Давид Манукян

В недавнем интервью Алена Тарасова призналась, что отправилась на конкурс Playboy ради карьеры фотомодели. Подумала: «Вдруг меня заметит какое-то агентство!» И отметила, что до сих пор ею интересовались лишь знакомые фотографы, которые за ее услуги не предлагали ни копейки. Все на добровольных началах. Тем не менее пышногрудая девушка не теряет надежду хорошенько зарабатывать, занимаясь любимым делом.

- Я бы хотела этим заниматься, потому что работа должна приносить удовольствие. Думаю, я бы получала удовольствие от работы моделью, - предположила красотка.

Теперь победительницу ждет появление на обложки нового выпуска журнала Playboy, публикация пикантных снимков в самом журнале и развернутое интервью.

alien_bitch9 Кстати, победительница снова вернулась на завод

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