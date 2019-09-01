«Такая красивая»: Нижегородка Алена Тарасова борется за титул «Девушка Playboy 2019»

Сегодня, 1 сентября 2019 года, на сайте мужского журнала стартовало голосование за девушек, претендующих на звание «Девушка Playboy 2019» (18+). Среди них есть и одна нижегородка – шлифовщица автобусов Алена Тарасова.

Напомним, изначально заявки на участие в конкурсе подали сразу три нижегородки. Однако в полуфинал смогла пробиться только Алена. Всего же со всей страны жюри отобрало 12 участниц. Для них были организованы профессиональные фотосессии и видеоинтервью.

- Дамы и господа! Смотрим видео-интервью со мной, - призвала своих подписчиков нижегородка. - Так же с 1 сентября начнётся голосование, и вы можете проголосовать за лучшую девушку, которую бы вы хотели увидеть на обложке PLAYBOY.

alien_bitch9 Дамы и господа! Смотрим видио-интервью со мной в шапке профиля @playboy_russia Так же с 1 сентября начнётся голосование и вы можете проголосовать за лучшую девушку которую бы вы хотели увидеть на обложке PLAYBOY Ph: @multikov

Надо отметить, что голосование на сайте мужского журнала продлится с 1 по 9 сентября. Девушка, набравшая наибольшее число голосов, пройдет в финал конкурса. Еще троих финалисток отберет жюри. В результате, до главной части конкурса дойдут четыре претендентки.