2019-10-28T12:42:46+03:00
Общество

Скандальный блогер Ким принес в «жертву богам» резиновую секс-куклу

Нижегородец в очередной раз шокировал прохожих своим пранком [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Скандальный блогер Ким принес в «жертву богам» резиновую секс-куклу. ФОТО: Скрин видеоСкандальный блогер Ким принес в «жертву богам» резиновую секс-куклу. ФОТО: Скрин видео
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Нижегородский блогер Ким, устроивший пенную вечеринку в фонтане на площади Минина и импровизированный пляж на Большой Покровской, в эти выходные снова дал о себе знать. На этот раз молодой человек задумался о высоком – о большой и чистой любви, для чего…принес в жертву богам резиновую секс-куклу.

- К сожалению, красота – это не только подарок судьбы, но и валюта XXI века, которой девушки часто пользуются для получения материальной выгоды, - говорит блогер, стоя на пешеходном мостике вместе с двумя друзьями и резиновой куклой. – Скажем «Нет» продажному сексу! Мы принесем эту распутную деву в жертву богам во имя любви. Любите, а не продавайте любовь!

После этой высокопарной речи молодые люди скинули куклу прямо на проезжую часть. Упав с огромной высоты, наполненная водой «резиновая дама», превратилась на дороге в одну большую лужу.

Резиновую куклу блогеры скинули прямо с моста. ФОТО: Скрин видео.

Резиновую куклу блогеры скинули прямо с моста. ФОТО: Скрин видео.

- Думаю, эскорт и продажа любви это проблема XXI века. Поэтому и решили снять этот добрый, чуть юмористический, но с другой стороны - глубокий ролик. Идея пришла быстро: посоветовались с товарищами, расписали сценарий, налили в надувную куклу красной жидкости для эффекта крови, написали слова обращения и все - начали снимать, - рассказал «Комсомолке» блогер. – Мы снимали все это в субботу. Прохожих почти не было. Был дикий холод, очень сильный ветер. Только один школьник сфотографировал нас и выложил фотографию в соцсети. Остальные прохожие особой значимости не придавали. Видимо, холодно было по сторонам смотреть.

Однако в социальных сетях пранк вызвал нешуточный резонанс. Больше всего горожан волновало, убрали ли блогеры за собой после такого жертвоприношения.

- А кто убирать ее теперь будет? - задалась вопросом нижегородка Рената Буркова.

- А если бы приземлилась на машину чью-нибудь? - недоумевала Елена Сердюченко.

- Шойгу, забери их в армию, - призвал Леонид Гришин.

Скандальный блогер Ким принес в «жертву богам» резиновую секс-куклу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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