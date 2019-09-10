2019-09-10T16:22:55+03:00
Общество

Блогеры устроили пенную вечеринку в фонтане на площади Минина

Правда, свою причастность к добавлению пенного концентрата в воду ребята отрицают
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Блогеры устроили пенную вечеринку в фонтане на площади МининаБлогеры устроили пенную вечеринку в фонтане на площади МининаФото: принтскрин видео.
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Пока нижегородские фонтаны один за другим утопали в пене, нижегородские пранкеры не упустили момента устроить из этого шоу. Компания молодежи сняла на видео танцы в фонтане на площади Минина и выложила его в социальные сети. Как выяснилось, организатором этого стал нижегородский блогер Ким Вадимович.

- Сразу отвечу на агрессивные вопросы. Пену закинул не я! Проезжал мимо и увидел пену. Сразу принял решение, что надо что-то снять. Вообще, считаю, что это плохо, так как это портит административное имущество. Я увидел пену, играющих в ней детей, и воспользовался ситуацией. Через час мы уже снимали ролик, - рассказал молодой человек «Комсомольской правде» - Нижний Новгород».

Прохожим и отдыхающим у фонтана шоу явно понравилось – на кадрах видно, как люди улыбаются и аплодируют. А вот в комментариях в социальных сетях к «пенной вечеринке» далеко не все отнеслись положительно.

- Ага, и «пену закинул не я», и случайно надувные нарукавники и круги оказались, и случайно в шортах гулять вышел, когда все вокруг в куртках сидят, - не поверил Алексей Долькин.

Кстати, это уже далеко не первое видео пранкера за сентябрь. Несколько дней назад Ким ползал на карачках возле Московского вокзала и приставал к пожилому незнакомцу. А в День знаний он, раздевшись почти догола, примотал себя скотчем к бамперу иномарки и прокатился по Нижнему Новгороду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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