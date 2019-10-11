«Я знаю, как создать хайп»: Блогер Ким о скандальных пранках, благотворительности и Таиланде

Поездка примотанным к BMW, пенная вечеринка в главном городском фонтане и импровизированный пляж на Большой Покровской – каждый ролик скандального блогера Кима неизменно попадает в новостной топ и вызывает целый шквал восхищения и негодования у горожан. Одни считают его городским сумасшедшим, другие – захотевшим славы мажором. «Комсомолка» выяснила, откуда взялся эпатажный пранкер и каких еще выходок ожидать нижегородцам.

О пранках

Накачанный торс, яркая рубашка и огромная татуировка во всю руку в виде всевидящего ока – то, что 27-летний блогер Ким (в миру Ким Сухонин) умеет и любит привлекать внимание окружающих заметно сразу. Однако прежде ему приходилось довольствоваться вниманием друзей, теперь в числе его зрителей – практически весь город.

- Почему вы решили снимать эти скандальные ролики?

- Юмористические видео я снимал давно, но никогда раньше они не получали такого резонанса. Первый настоящий хайп вызвал ролик, где я проехался по городу примотанный скотчем к мерседесу. После этого практически все мои видео набирают сотни тысяч просмотров. Еще перед тем, как снимать ролик, я точно знаю, что он зайдет. Сначала в голове появляется идея, и ее нужно тут же реализовать – пока есть запал! На самом деле классные идеи возникают у многих, но мало кто доводит их до конца. В моих роликах продумана каждая деталь: как вызвать прохожих на ожидаемую эмоцию, как смонтировать ролик, как подобрать музыку. Я чувствую эту тонкую грань, когда ролик вызовет в обществе ажиотаж, но при этом не пересечет границы дозволенного.

«Комсомолка» выяснила, на что готовы нижегородцы ради эпатажного видео. ФОТО: Антон Роженцов.

- А где для вас проходят эти границы? Есть ли что-то, что вы точно никогда не будете делать?

- Прежде всего, издеваться над людьми. В моих роликах есть юмор, но никогда нет издевки и унижения. Если у человека нет никаких психологических расстройств, то он всегда воспринимает шутку положительно. Агрессия или обида возникает только в том случае, если человек не уверен в себе. Обладая определенными знаниями в области психологии, довольно легко определить, какой эмоции ждать от человека. Еще одно табу – это вульгарность. Мне не раз предлагали снять видео, где я в компании обнаженных девушек заявлюсь в какой-нибудь торговый центр. Но мне это не надо.

- А как вы воспринимаете то, что многие вас считают городским сумасшедшим?

- На самом деле чужое мнение меня мало волнует. Как правило, негативно реагируют те люди, которым сложно выделиться из толпы, выйти из зоны комфорта. Все зависит от стереотипов человека – то или иное действие он считает негативным. А почему – объяснить не может. Я не вижу здесь какого-то ущерба для своей репутации – к примеру, на Украине комик даже стал президентом.

О заработке

- Какая цель у ваших эпатажных роликов? Вы хотите выбиться в ТОП-блогеров или заработать денег?

- Конкретной цели у меня нет. Для меня это просто хобби – мне нравится веселить окружающих и делать качественный контент. Конечно, если это хобби начнет приносить мне доход, я буду только рад. У блогеров, имеющих миллионы подписчиков, благодаря рекламе появляется колоссальный доход. Если достигаешь определенного уровня, то речь идет о миллионах. Но для меня это не самоцель.

- А чем вы зарабатываете на жизнь?

- У нас семейный бизнес – своя сеть гостиниц. Так что ролики как источник дохода я не рассматриваю.

- То есть вы представитель «золотой молодежи»?

- Вовсе нет. Все, что у меня есть, я купил сам. Да, у меня состоятельные родственники, но деньгами мне никто не помогает. Я сам хорошо зарабатываю.

Пранкер уже несколько лет ездит с друзьями в детские дома с подарками.Фото: СОЦСЕТИ

- А как относятся родители к вашему хобби?

- Родители воспринимают это нормально. Папе вообще все равно, а мама поначалу переживала. Бывало, что звонили знакомые и спрашивали: «А вы видели, что Ким сделал?». Но теперь она понимает, что люди таким способом просто хотят показать свою сопричастность к этим роликам, показать свою осведомленность.

- А чем, помимо пранков, вы увлекаетесь?

- Прежде всего, психологией. Это мне помогает и в бизнесе, и в роликах, и просто в общении. Много времени я уделяю спорту и практически каждый день хожу в зал, где делаю упражнения на эстетику тела. Люблю путешествовать: последние полгода прожил в Бангкоке в Таиланде. Но там мне показалось слишком скучно, и в июле я вернулся в Нижний.

О благотворительности

- Помимо юмористических видео, у вас в блоге много видео с благотворительных акций. Вы давно этим занимаетесь?

- Да, уже несколько лет мы с друзьями ездим в детские дома и дома престарелых с подарками. Совсем недавно были в семеновском социально-реабилитационном центре. Там в течение года содержатся дети, которых изъяли из семей. После этого их либо возвращают в семью – это самый лучший вариант, либо отправляют в детский дом. Получается, что ребенок проходит через три ступени адаптации – психологически это еще сложнее. Сначала он привыкает в центре, потом в детском доме. Когда мы приехали туда с представлением и подарками, многие дети рассказывали, как сильно они скучают по родителям. Это очень тяжело!

- Тем не менее, многие пользователи интернета даже эти ролики воспринимают негативно…

- Некоторые считают, что я и это делаю для хайпа. На самом деле благотворительностью я стал заниматься задолго до появления блога. И большинство своих акций я даже не снимаю на видео. Ну, а то, что все-таки попадает в блог - это скорее для примера, чтобы как можно больше людей стали помогать детям и старикам.

КСТАТИ

На своих пранках блогер Ким уже заработал штрафы от ГИБДД в размере 2 тысяч рублей. Сотрудники Госавтоинспекции насчитали в его действиях сразу несколько нарушений: вождение по пешеходной улице, парковка в неположенном месте и неправильная перевозка людей.