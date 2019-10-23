2019-10-23T18:57:37+03:00
Общество

«Камеры в состоянии ремонта»: УФСИН прокомментировало информацию о нарушениях, выявленных общественниками в СИЗО-1

В ведомстве уточнили, что никто не размещает заключенных в камерах, находящихся на консервации [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Правозащитник Сергей Шунин заявил, что ремонт в камерах приостановлен.Правозащитник Сергей Шунин заявил, что ремонт в камерах приостановлен.Фото: СОЦСЕТИ
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Камеры СИЗО-1, в которых проводили осмотр Сергей Шунин и Игорь Шамакович, ремонтируются. Подследственные и осужденные в камерах, находящихся на консервации, не размещаются. Кстати, ремонт камер хоть медленно, но ведется, а насекомые в пищеблоке почти изничтожены, уточнили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУФСИН по Нижегородской области.

На время проведения ремонтных работ подозреваемые и обвиняемые в этих камерах не находятся, заверили в ГУФСИН. Фото: СОЦСЕТИ

На время проведения ремонтных работ подозреваемые и обвиняемые в этих камерах не находятся, заверили в ГУФСИН.Фото: СОЦСЕТИ

Одного котла достаточно

Напомним, с условиями содержания подследственных и осужденных в СИЗО-1 ознакомились члены Общественной наблюдательной комиссии Сергей Шунин и Игорь Шамакович. Об увиденном правозащитник Сергей Шунин рассказал в соцсетях. В частности, по его словам, в четвертом блоке напрочь отсутствует отопление.

- Батареи и стены были полностью холодные. Тем не менее градусник на третьем этаже показывает +18 градусов. Видимо, за счет остаточного тепла с момента его прошлого пуска, - предположил нижегородец. - На втором и первом этажах ощутимо прохладнее. Но градусники отсутствуют. Что тоже нарушение.

Посетители попытались разобраться в причинах отсутствия отопления. Оказалось, что денег на капремонт, который так необходим, нет. Отчего из ста камер четвертого отделения отремонтировано лишь 13. На выполнение работ требуется дополнительно полтора миллиона рублей.

- Заявки о финансировании от начальника СИЗО-1 отправляются регулярно, последняя в сентябре ушла на имя начальника ГУФСИН области. Тот, в свою очередь, вроде бы алярмирует в Москву. Тем временем на все СИЗО-1 работает один котел, - доложил общественник. - Лично я оцениваю эту ситуацию с отсутствием финансирования как чрезвычайную.

Вместе с тем в ГУФСИН рассказали, что система отопления камерных помещений корпусного отделения № 4 проектировалась и монтировалась с 1910 по 1914 годы. Тогда работа системы отопления корпуса рассчитывалась методом конвекции воздуха через вертикальные воздуховоды, расположенные в смежных с коридором несущих стенах.

- Функциональность и работоспособность такой системы менее эффективна функциональности системы отопления, монтируемой на наружных стенах помещений с установкой радиаторов отопления под оконными проемами, - объяснили в ведомстве.

Сегодня в газовой котельной только один котел, и этого, по идее, должно быть достаточно. Подача теплоносителя осуществляется в соответствии с температурным графиком. Для обеспечения требуемого температурного режима в камерных помещениях (+18 градусов и выше), необходима работа лишь одного котла.

- Энергетическое оборудование газовой котельной ФКУ «СИЗО-1» работает в штатном режиме, отклонений температуры теплоносителя в системе отопления согласно режимным картам и срывов в работе котельной не допускается, - заверили в Управлении.

Тараканов хоть и потравили, но очаг их скопления только предстоит убрать. Фото: СОЦСЕТИ

Тараканов хоть и потравили, но очаг их скопления только предстоит убрать.Фото: СОЦСЕТИ

Полностью отремонтированы только туалеты

Заглянули общественники и в камеры четвертого корпуса, в которых осенью прошлого года начался капитальный ремонт. По мнению Сергея Шунина, работы не сдвинулись с места. Так что камеры по-прежнему напоминают декорации казематов для Мосфильма. Хотя, как «Комсомолка» писала ранее со ссылкой на областную прокуратуру, на время проведения работ подозреваемые и обвиняемые в этих камерах не находятся.

- Напомню, последний раз мы зафиксировали этот статус-кво год назад. А до этого еще годом ранее, в 2017-м. Воз и ныне там, - добавил член Общественной наблюдательной комиссии.

Однако в нижегородском ГУФСИН заверяют, что ремонт ведется, но по мере выделения финансирования из федерального бюджета. Кое-что уже удалось сделать. Например, отремонтированы туалеты с полной заменой внутренних сетей водоснабжения, канализации, санитарно-технических приборов и устройствами приватности.

- В 2018-2019 годах в четвертом корпусном отделении выполнен капремонт в тринадцати камерах из ста. Двадцать пять камерных помещений находятся в наиболее ветхом состоянии и законсервированы до момента проведения ремонта. Их комплексный ремонт запланирован на 2020 год. В рамках выполнения работ запланированы мероприятия по замене системы отопления в целом, - рассказали также в ведомстве.

Дезинсекция проводилась!

Напоследок наблюдатели заглянули в столовую, где увидели шныряющих тараканов.

- Зашли в столовую - из-под ног россыпью бросились прусаки всех пород. Травят их в СИЗО-1 регулярно, но без нормального капитального ремонта это мартышкин труд, - уверен Сергей Шунин.

В ГУФСИН по Нижегородской области прокомментировали и это выявленное общественниками нарушения. Там пояснили, что в целях уничтожения синантропных насекомых в конце августа 2019 года в пищеблоке учреждения были проведены мероприятия по дезинсекционной обработке.

- Также до конца 2019 года запланирован ремонт моечного отделения пищеблока, что позволит избавиться от основного очага скопления тараканов, - заключили в Управлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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