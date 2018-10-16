«Плесень вызывает уважение»: сотрудник Комитета против пыток опубликовал шокирующие снимки камеры СИЗО-1

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-16T16:02:35+03:00

В ГУФСИН по Нижегородской области «Комсомолке» рассказали, как на самом деле обстоят дела с камерами в изоляторе

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Декорации казематов для Мосфильма - так сотрудник Комитета против пыток Сергей Шунин назвал камеры СИЗО-1 в Нижнем Новгороде в июле 2018 года. Тогда мужчина опубликовал на своей странице в Фейсбуке снимки одной из камер того следственного изолятора. Кадры шокировали нижегородцев: плесень, ржавчина и пыль. По его словам, в таких условиях содержатся задержанные.

Фото: Сергей ШунинФото: СОЦСЕТИ

- Наше нижегородское СИЗО-1 представляет собой отличную декорацию казематов для Мосфильма. И в нее, если вас вдруг задержат в Нижнем, вы обязательно попадете. Вот только «Стоп! Снято!» не прозвучит, не ждите, - вкратце обрисовал чье-то будущее Сергей Шунин.

Фото: Сергей ШунинФото: СОЦСЕТИ

Пресс-служба ГУФСИН по Нижегородской области заявила, что распространенные Комитетом против пыток снимки недостоверны. И предоставила фотографии, которые якобы иллюстрируют реальное положение дел в СИЗО-1.

- Для объективного и всестороннего освещения вопроса по условиям содержания подозреваемых и обвиняемых направляем вам фото камер СИЗО-1, отснятые 10 июля 2018 года, - говорится в официальном комментарии регионального ГУФСИН.

Фото: Сергей ШунинФото: СОЦСЕТИ

В понедельник, 15 октября, Сергей Шунин опубликовал в Фейсбуке новый пост со свежими снимками камеры №122 нижегородского СИЗО.

- В ней сейчас содержится подследственный (с его слов, уже месяц). В камере настолько сыро, что постиранные вещи отказываются сохнуть. Плесень также вызывает уважение. А вот ход ремонтных работ, увы, нет, - заявил сотрудник КПП.

В комментариях под этим постом Сергей добавил, что в таких нечеловеческих условиях сидит мужчина, у которого незаживающий послеоперационный свищ на животе.

- Ремонт тут нужен особо тщательный, иначе все отвалится. А оказаться там - испытание на грани. Добавьте к ощущениям сырость, отсутствие свежего воздуха и нормативные +18 градусов, - написал правозащитник.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба ГУФСИН по Нижегородской области:

- Здание СИЗО-1, которое посетили члены ОНК Нижегородской области 15 октября 2018 года, более 100 лет. И построено оно из красного керамического кирпича, обладающего большой гигроскопичностью. В осенний и весенний периоды при изменении погодных условий на стенах камер может выделяться влага.

В СИЗО-1 проводятся ремонтные работы, и подследственные перемещаются в отремонтированные камеры. Сейчас ремонтные работы ведутся в 27 камерных помещениях следственного изолятора. Содержание подозреваемых и обвиняемых в не отремонтированных камерах является вынужденной и временной мерой. Данная ситуация находится под контролем руководства учреждения. В настоящее время в камерном помещении, изображенном на фото, подозреваемые и обвиняемые не содержатся.