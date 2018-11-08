Нижегородская прокуратура заинтересовалась камерами СИЗО-1, которые находятся в ужасающем состоянии

СЕГОДНЯ 17:11 2018-11-08T17:34:49+03:00

Этот снимок, сделанный в камере №122 нижегородского СИЗО-1, выложил в соцсетях сотрудник Комитета против пыток. Фото: Сергей Шунин

Ранее сотрудник Комитета против пыток назвал их декорациями казематов для Мосфильма

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Областная прокуратура обратила внимание на камеры СИЗО-1, которые находятся в ужасающем состоянии. Шокирующие снимки "Комсомолка" публиковала в июле и октябре 2018 года.

По информации на сайте ведомства, в ходе проверки были выявлены нарушения требований федерального законодательства в части ненадлежащего материально-бытового и медико-санитарного обеспечения обвиняемых в двух камерах.

Напомним, снимки камер СИЗО на своей странице в Фейсбуке выложил сотрудник Комитета против пыток Сергей Шунин. Он назвал их декорациями казематов для Мосфильма. Кадры шокировали нижегородцев: плесень, ржавчина и пыль. По его словам, в таких условиях содержатся задержанные.

А через пару месяцев тот же Шунин поделился новыми снимками. На них - интерьер камеры №122 нижегородского СИЗО.

- В ней сейчас содержится подследственный. В камере настолько сыро, что постиранные вещи отказываются сохнуть. Плесень также вызывает уважение. А вот ход ремонтных работ, увы, нет, - заявил тогда сотрудник КПП.

В прокуратуре Нижегородской области сообщили, что сейчас администрация следственного изолятора ремонтирует те самые камеры, уточнив, что на время проведения работ подозреваемые и обвиняемые в них не находятся.

- Вопросы надзора за соблюдением прав лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, их надлежащим медико-санитарным и коммунально-бытовым обеспечением являются приоритетными для органов прокуратуры, - говорится на сайте ведомства. - По всем выявленным в СИЗО-1 нарушениям закона приняты меры прокурорского реагирования.

Вместе с тем в пресс-службе ГУФСИН по Нижегородской области рассказали, что здание СИЗО-1 было построено более 100 лет назад. Оно сделано из красного керамического кирпича, обладающего большой гигроскопичностью. В осенний и весенний периоды при изменении погодных условий на стенах камер может выделяться влага. В середине октября ремонтные работы велись в 27 камерных помещениях следственного изолятора.

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