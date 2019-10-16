Тараканы и ледяные трубы: Общественники выявили нарушения в содержании заключенных в СИЗО-1

Общественная наблюдательная комиссия Нижегородской области выявила нарушения в содержании подследственных и осужденных в СИЗО-1 на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об увиденном в изоляторе сотрудник Комитета против пыток Сергей Шунин рассказал на своей странице в «Фейсбуке».

Из 100 камер четвертого отделения отремонтировано лишь 1Фото: СОЦСЕТИ

По словам общественника, в ходе визита 14 октября вместе с коллегой он осмотрел четыре камеры и выяснил, что в четвертом корпусе напрочь отсутствует отопление.

- Батареи и стены были полностью холодные. Тем не менее градусник на третьем этаже показывает +18 градусов. Видимо, за счет остаточного тепла с момента его прошлого пуска, - предположил Сергей Шунин. - На втором и первом этажах ощутимо прохладнее. Но градусники отсутствуют. Что тоже нарушение.

Так выглядят трубы, по которым должно идти тепло.Фото: СОЦСЕТИ

Посетители попытались разобраться в причинах отсутствия отопления. Оказалось, что на денег на капремонт, который так необходим, нет. Отчего из ста камер четвертого отделения отремонтировано лишь 13. На выполнение работ требуется дополнительно полтора миллиона рублей.

- Заявки о финансировании от начальника СИЗО-1 отправляются регулярно, последняя в сентябре ушла на имя начальника ГУФСИН области. Тот, в свою очередь, вроде бы алярмирует в Москву. Тем временем на все СИЗО-1 работает один котел, - доложил общественник. - Лично я оцениваю эту ситуацию с отсутствием финансирования как чрезвычайную.

В столовой общественники обнаружили полчища тараканов.Фото: СОЦСЕТИ

Кроме того, приостановлен начавшийся год назад ремонт камер в четвертом корпусе. По словам Шунина, в общем-то, работы не сдвинулись с места. И камеры по-прежнему напоминают декорации казематов для Мосфильма. Хотя, как «Комсомолка» писала ранее со ссылкой на областную прокуратуру, на время проведения работ подозреваемые и обвиняемые в этих камерах не находятся.

- Напомню, последний раз мы зафиксировали этот статус-кво год назад. А до этого еще годом ранее, в 2017-м. Воз и ныне там, - добавил член Общественной наблюдательной комиссии.

Сотрудники изолятора уверяют, что травят насекомых, но избавиться от них насовсем не удается.Фото: СОЦСЕТИ

Вдобавок ко всему посетители обнаружили тараканов в столовой, где готовят еду для подследственных и осужденных.

- Зашли в столовую - из-под ног россыпью бросились прусаки всех пород. Травят их в СИЗО-1 регулярно, но без нормального капитального ремонта это мартышкин труд, - уверен Сергей Шунин.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» направила официальный запрос в пресс-службу ГУФСИН по Нижегородской области с просьбой прокомментировать информацию общественников.

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