Шлифовщица автобусов из Нижнего Новгорода вошла в топ-4 участниц конкурса «Девушка Playboy-2019»

Минувшей ночью на сайте мужского журнала завершилось зрительское голосование за девушек, претендующих на звание «Девушка Playboy 2019» (18+). Одну финалистку выбрали читатели, а еще троих определило звездное жюри: Анна Седокова, Тимур Батрутдинов и Давид Манукян. Среди них оказалась и нижегородка Алена Тарасова.

Теперь четверых девушек ждет встреча с Давидом Манукяном. Он подготовил для них специальное задание, которое пока остается в секрете.

А с 7 по 10 октября жюри выберет Девушку года Playboy-2019. Победительница получит почетный титул, съемку на обложку легендарного журнала, а также призы от партнеров конкурса. Церемония награждения состоится в ноябре.

Напомним, изначально заявки на участие в конкурсе подали сразу три нижегородки. Однако в полуфинал смогла пробиться только Алена.

Одной из лучших Алену назвало звездное жюри[фото]Фото: СОЦСЕТИ

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