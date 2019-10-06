«Сердце сжимается от такой жестокости!»: Толпа подростков зверски избила сверстника в Нижегородской области

Толпа малолетних школьников напала на подростка в Нижегородской области. Они избили его и сняли все на видео.

Кадры появились в социальных сетях. На них видно, как обезумевшие школьники ногами бьют кричащего от боли мальчика, который просит пощады. По словам очевидцев, которые и опубликовали видео в одной из групп Вконтакте, толпа накинулась на сверстника из-за девочки.

- Мы передаем эти видео в следственный комитет, - написал автор публикации.

В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области «Комсомолке» сообщили, что сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют, где и когда произошел инцидент.

Тем временем в социальных сетях уже вовсю обсуждают опубликованные видео.

- Малолетки тупые, понты свои дешевые оставьте при себе. Будет наказан каждый, послужит уроком наказание. Когда-нибудь вас так же отметелят другие, - написала в комментариях Вика Краймбрери.

- Какой ужас! Сердце сжимается от такой жестокости! Парню все органы отбили!! - добавила Елена Королева.

Кстати, даже друзья подростка, который и начал бить ногами сверстника, просили его остановиться - настолько жестокими были его удары.

Напомним, в середине июля на всю Россию прогремели новости о подростковых бандах, нападающих на жителей Мещеры в Нижнем Новгороде. Десятки школьников отправили в больницу не одного человека, а свои «подвиги» они снимали на фото и видео и распространяли по соцсетям. Первый инцидент произошел в конце мая, когда компания из пятерых ребят поучаствовала в конфликте с директором магазина. Один из подростков – 16-летний молодой человек - уже получал условный срок за угон автомобиля и несколько раз попадал в полицию в пьяном виде и мелкие хищения.

18 июля рядом с жилым домом этот же парень выстрелил в прохожего из травмата. Вместе с ним там находились еще четверо подростков, трое из которых состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Несколько недель назад поступками этих школьников заинтересовался даже Следственный комитет России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/736145" frameborder="0"></iframe> В Нижнем Новгороде подростки жестокого избили школьника.

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