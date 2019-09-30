«Высокий класс!»: Ольга Кормухина восхитила подписчиков очередным талантом

59-летняя рок-звезда Ольга Кормухина решила поностальгировать, выложив в Инстаграме архивное фото, на котором она поет на сцене вместе с Крисом Кельми.

olgakormuhina В начале своей карьеры Ольга Кормухина сама шила концертные костюмы.

- Ты помнишь, как все начиналось? Мой путь в роке… Готовимся к юбилейным концертам и вспоминаем… Это фото из советско-российской энциклопедии, - подписала снимок певица.

Кормухина также уточнила, что ярко-красные костюмы, в которых они с Крисом тогда выступали, были сделаны ее собственными руками.

- Костюмчики эти я сшила сама. И Крису тоже, - призналась звезда.

olgakormuhina Рок-звезда с малых лет обожает создавать своими руками необычные головные уборы

Подписчики восхитились очередным талантом артистки, тут же завалив ее комплиментами.

- Вау, красотка. Костюмы суперские. Вы для меня открываетесь каждый день снова и снова, - прокомментировала surovaya_lidok.

- По поводу музыки все понятно. Знала всегда, что вы талантище! Но что костюмчики сами шили, это просто потрясающе. Умница, красавица и руки золотые, - похвалила galina.belokopytova.

- Да, талантливый человек талантлив во всем, - отметила dd.kafa.

- Сразу обратила внимание на костюмы и подумала: вот это шили раньше! Высокий стиль и класс, - добавила nataliaastakhova4664.

Некоторые вовсе поинтересовались, не планирует ли певица запустить свою линию одежды, раз такое дело. Но та пока не ответила.

Кстати, на одном из недавних концертах рок-звезда выступала в головном уборе с козырьком и фатой, который смастерила сама. В микроблоге певица призналась, что с малых лет питает слабость к неформальным головным уборам.

- Почему неформальные? Во-первых, потому что я не вписываюсь в стандарты. С детства! Помню, как крепко доставалось за то, что я проделывала дырку в красном берете и, вставив туда белый капроновый шарф, носилась вокруг здания детского сада, представляя себя пажиком из «Королевства кривых зеркал». Помните? Оля - Яло. Это мой любимый герой из сказок, - рассказала певица.

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