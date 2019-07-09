«Это так же просто, как петь в хоре!»: Ольга Кормухина поделилась секретом семейного счастья

58-летняя певица Ольга Кормухина поделилась секретом семейного счастья в своем Инстаграме. Правда, начала издалека.

olgakormuhina Ольга Кормухина поделилась секретом семейного счастья

- «Что самое трудное в пении? - часто спрашивают меня. Отвечаю: научиться петь в хоре! Особенно для солиста по натуре, - заявила Кормухина. - Петь так, чтобы слышать остальных и встраивать свой голос таким образом, чтобы не глушить других и не проваливаться, когда опора на тебя. И держать общий тон, чтобы хор звучал как один человек.

olgakormuhina Ольга Кормухина и Алексей Белов поженились в 1999 году.

Нередко звезду спрашивают о секрете семейного счастья. Но, по словам Ольги Кормухиной, никаких секретов и нет.

- Это так же просто, как петь в хоре! - выдала она.

Поклонники восхитились мудростью певицы, дополнив ее ответ своими мыслями.

- Очень точно сказано. По сути, семья - это команда. Что ты в хоре часть команды, каждый из которого привносит свое, но идет плечом к плечу с другими, что в семье, - прокомментировала val.akimova.

- Кто научился петь в хоре, познал гармонию мира, - добавила masya_moskva.

- Как мудро! - отметила lenaalekseeva2005.

Напомним, нижегородка Ольга Кормухина и гитарист рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов зарегистрировали свой брак 25 апреля 1999 года. Через год у пары родилась дочь Анатолия.

В 2019 году 2 мая Анатолии исполнилось 19 лет. В этот день певица Кормухина призналась: «Не знаю, как другие, но именно благодаря материнству я наконец ощутила себя женщиной и на своем месте».

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