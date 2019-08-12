2019-08-12T16:24:50+03:00
Звезды

«Рок и закатка помидоров!»: Ольга Кормухина восхитила поклонников овощами, выращенными на собственной даче

Певица дала дачникам и садоводам пару полезных советов [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Мало кто знает, что рок-певица Ольга Кормухина заядлый садовод.Мало кто знает, что рок-певица Ольга Кормухина заядлый садовод.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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59-летняя рок-звезда Ольга Кормухина не перестает восхищать своих фанатов. В Инстаграме певица опубликовала видео, снятое на дачном участке, который находится на острове Залита Псковской области.

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Дачница Ольга Кормухина уже закрутила несколько баночек с огурцами и помидорами.
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- Готовим на зиму витаминки. Спасибо моим дорогим орлам за монтаж микрофильма «Как я провел этим летом». В этом году все огромное. Перцы, помидоры, огурцы! Потому что, наконец-то, я заставила себя их вовремя пасынковать. А вот тыковки малюськи пока… Видимо, потому что без этой процедуры, - поделилась Кормухина. - А как у вас с урожаем и заготовками? Хвалитесь!

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Весной Ольга Кормухина выкладывала видео, снятое на дачном участке в Псковской области
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Подписчики не поверили своим глазам. Как знаменитость успевает и концерты давать, и овощи выращивать?!

- У вас в сутках сорок восемь часов? - поинтересовалась nadezhda_muza.

- Боже, Ольга, у вас еще хватает сил и времени домовничать? - подключилась 120573klara.

- Никогда бы не подумала: рок и закатка помидоров! И это Кормухина! Круто, уважаю, - прокомментировала svetlanam7870.

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Мои островские хроники... знакомьтесь! Моя вторая родина! Остров Залит.
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И лишь некоторые ответили на заданный звездой вопрос. В основном, конечно, жаловались на неурожай.

- Все сожрала тля: и огурцы, и розы, - поделилась irengrigoreva2.

Ольга Кормухина не растерялась и тут же посоветовала: «Сажайте полынь и чернобривцы на участке! И весной обязательно обработка два-три раза. До цветения!»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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