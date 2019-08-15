2019-08-15T17:45:35+03:00
Звезды

Ольга Кормухина: «Я с детства не вписываюсь в стандарты!»

Известная певица рассказала, за что ее пороли в юном возрасте [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Рок-звезда поделилась детскими воспоминаниями в своем Инстаграме.Рок-звезда поделилась детскими воспоминаниями в своем Инстаграме.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рок-звезда Ольга Кормухина поделилась детскими воспоминаниями в своем Инстаграме. Под фотографией, на которой певица выступает на сцене в черной кожаной блузке, черной юбке и с необычной фуражкой на голове, Кормухина призналась, что обожает неформальные головные уборы.

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Певица Ольга Кормухина с малых лет любит неформальные головные уборы
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- Почему неформальные? Во-первых, потому что я не вписываюсь в стандарты. С детства! Помню, как крепко доставалось за то, что я проделывала дырку в красном берете и, вставив туда белый капроновый шарф, носилась вокруг здания детского сада, представляя себя пажиком из «Королевства кривых зеркал». Помните? Оля - Яло. Это мой любимый герой из сказок, - отметила певица.

Взрослые сразу же отбирали у маленькой Оли берет, но оставляли шарф. Тогда будущая звезда российской эстрады включала свои голосовые связки на полную. За что получала ремешком по мягкому месту.

- Тут я молчала как рыба об лед. Понимала: справедливо! Но со следующим беретом происходило то же самое. Как они терпели? Мои родители. Ну и я, конечно, - не понимает Ольга Кормухина.

В том же посте знаменитость вспомнила, что какой-то психолог сказал: «Мы всю жизнь повторяем путь любимых сказочных героев». Видимо так и есть, считает певица. По ее словам, все 59 лет она борется и спорит с собой.

- Но в одном мы с моей Яло единодушны. За все хорошее, против всего плохого. За друзей - в огонь и в воду! - заключила артистка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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