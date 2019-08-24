Певица Натали рассказала, как отбила у сына желание ругаться матом

Певица Натали рассказала своим подписчикам в Инстаграме, как отучила своего среднего сына Анатолия ругаться матом. В пятницу 23 августа звездному отпрыску исполнилось девять лет.

natali_star74 23 августа среднему сыну Натали исполнилось 9 лет

Артистка призналась, что очень счастлива быть матерью такого замечательного мальчишки.

- Прошлым летом вернулся с улицы. Говорит: «Ничего мне не говори, я все равно буду разговаривать матом». «Как, - спрашиваю, - зачем?» Он отвечает: «Я хочу быть свободным!» Говорю: «Давай, попробуй. Там девочки, их мамы… Ну, в общем, передумал. Решил, свобода не в этом, - написала Натали в микроблоге.

natali_star74 Певица Натали с сыном Анатолием.

Напомним, что знаменитая уроженка города Дзержинск Наталья Миняева вышла замуж за Александра Рудина в августе 1991 года. В 2001 году появился их первенец - Арсений, спустя девять лет родился Анатолий. А недавно, в апреле 2017 года, Натали стала мамой в третий раз. Мальчика назвали Евгением.

natali_star74 Звезда вместе со своими сыновьями - Арсением, Анатолием и Евгением.

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