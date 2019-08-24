2019-08-24T15:40:52+03:00
Звезды

Певица Натали рассказала, как отбила у сына желание ругаться матом

На днях светловолосому мальчику исполнилось девять лет [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Артистка призналась, что очень счастлива быть матерью такого замечательного мальчишки.Артистка призналась, что очень счастлива быть матерью такого замечательного мальчишки.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Певица Натали рассказала своим подписчикам в Инстаграме, как отучила своего среднего сына Анатолия ругаться матом. В пятницу 23 августа звездному отпрыску исполнилось девять лет.

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23 августа среднему сыну Натали исполнилось 9 лет
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Артистка призналась, что очень счастлива быть матерью такого замечательного мальчишки.

- Прошлым летом вернулся с улицы. Говорит: «Ничего мне не говори, я все равно буду разговаривать матом». «Как, - спрашиваю, - зачем?» Он отвечает: «Я хочу быть свободным!» Говорю: «Давай, попробуй. Там девочки, их мамы… Ну, в общем, передумал. Решил, свобода не в этом, - написала Натали в микроблоге.

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Певица Натали с сыном Анатолием.
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Напомним, что знаменитая уроженка города Дзержинск Наталья Миняева вышла замуж за Александра Рудина в августе 1991 года. В 2001 году появился их первенец - Арсений, спустя девять лет родился Анатолий. А недавно, в апреле 2017 года, Натали стала мамой в третий раз. Мальчика назвали Евгением.

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Звезда вместе со своими сыновьями - Арсением, Анатолием и Евгением.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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