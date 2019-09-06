«Вот это фифа!»: Певица Натали примерила новый сценический образ

Вечно молодая мама троих мальчишек Наталья Рудина, известная под псевдонимом Натали, примерила новый сценический образ. Для съемок в новом клипе певица разбавила свои белые волосы сиреневыми прядями, нанесла яркий макияж и натянула колготки в крупную сетку. В качестве аксессуара 45-летняя артистка выбрала игрушечного медведя, обтянутого кожей. В таком дерзком образе Натали устроила небольшую фотосессию, результатами которой поделилась в Инстаграме.

natali_star74 Певица Натали на съемках нового клипа.

- Магия и реалии фото… Как можно по-разному «представить» ноги (в данном случае). На фото номер один они бесконечны, на фото номер два короткие, - написала звезда.

Фолловеры в очередной раз восхитились внешностью Натали, которая, кажется, вовсе не собирается стареть.

Звезда учит подписчиков правильно работать на камеру.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Родная Наталья, вы так замечательно выглядите. Как девочка совсем, - прокомментировала katya_shumakov.

- Наташенька, вы сама магия красоты и молодости, - добавила elena_kovalskaia.

- Супер! Какое перевоплощение, - одобрила s.kochkina.

- Вот это фифа! - похвалила irdunirbusha.