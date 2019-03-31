"Могу быть бабушкой, а могу - доченькой": Певице Натали исполнилось 45 лет
Уроженка Дзержинска Наталья Рудина, известная как певица Натали, отмечает 45-летие 31 марта. Этому событию исполнительница хитов "Ветер с моря дул" и "О, боже, какой мужчина!" посвятила пост в Инстаграме.
- Благодарю жизнь за 45 лет! Могу быть бабушкой, а могу - доченькой. Могу быть тетенькой, а могу - девочкой. И выглядеть соответственно. Могу еще слушать советы родителей, а могу - уже советы детей, - написала звезда.
Натали призналась, что к этому возрасту еще не натанцевалась и не напелась, да и детей, которых у нее трое, воспитывать и воспитывать.
- Но могу уже без страха думать о своем уходе… - добавила артистка. - Могу слышать мнения, а могу слушать только себя, не испытывая сомнений и метаний. Могу даже позволить себе стареть, если захочу. Могу… А хочу на сегодняшний день с легкостью смотреть на мир, быть бесконечно позитивной, понимать всех и вся, как не умела раньше.
Одной из первых Натали поздравила звездная коллега Наталия Гулькина.
- Поздравляю, дорогая, с днем рождения! Здоровья и радости, любви и успехов в творчестве, - написала певица.
Поклонники же вовсе пожелали любимой артистке никогда не уходить со сцены.
- Чем вы хуже Пугачевой? - поинтересовалась aleksandrsosvelojara.
- Пусть жизнь расписывает счастье по веселым нотам, - добавила irina_vladimirovna1103.
- Желаю вам быть всегда на высоте, не имя врагов на пути, быть всегда такой нежной, милой, простой и на 25 лет моложе, - поздравила ostrovskaia644.
Ранее сайт kp.ru писал об оригинальном подарке Николая Баскова, который он преподнес Натали по случаю 45-летия. Артист спел для подруги вместе с многотысячным залом.
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ИСТОЧНИК KP.RU