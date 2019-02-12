Нижегородец съездил в экспедицию на Кольский полуостров, чтобы разгадать тайну гибели своего брата

Зима на Кольском полуострове выдалась аномальной: долгое время его жители не могли дождаться снега. А стоило нижегородцу Виктору Ворошилову собраться туда с экспедицией, с неба повалили хлопья.

- Знак! - подумал мужчина, и отправился в путь.

Передвигаться пришлось на квадроциклах. Нижегородец управлял таким транспортом впервые. Фото предоставлено Виктором Ворошиловым.

«Хочешь дойти до точки - надо встать и идти!»

Поездка в Мурманскую область затевалась не ради любопытства. Виктор расследует обстоятельства Чивруайской трагедии, унесшей жизнь его двоюродного брата Анатолия Пирогова и еще девяти лыжников в январе 1973 года.

- Это была трагедия невероятного масштаба! Студенты Самарского института, в основном первокурсники, замерзли в самом центре Кольского полуострова. И надо сказать, что по какой-то причине случившееся обросло тайнами и загадками, как и трагедия на перевале Дятлова. Вопросов множество, а ответов нет по сей день, - заявил нижегородец накануне экспедиции.

За разгадкой мужчина отправился на Кольский полуостров, дабы пройтись по маршруту погибших лыжников и выяснить, что произошло на самом деле. На полуострове экспедитора ждал знаток тех мест Михаил Бараковский, который согласился сопровождать его. Утром 31 января мужчины двинули в путь на снегоходах. Но перед этим турист со стажем проинструктировал нижегородца и выдал ему необходимое снаряжение: костюм, позволяющий находиться на холоде, не пропускающие влагу сапоги, подшлемник, шлем и специальные перчатки.

Перед поездкой в горы нижегородцу выдали специальные костюм и сапоги, а также подшлемник, шлем и перчатки. Фото предоставлено Виктором Ворошиловым.

Перемещаться по заснеженной поверхности оказалось непросто, особенно между деревьями. С грехом пополам они выехали на старую геологическую дорогу, потом - на заброшенную железную дорогу, а там - к поселку Пунча, в котором давным-давно никто не живет. Настоящим испытанием стал подъем в гору по лесистой местности.

- Несколько раз мы застревали так, что, слезая с транспортного средства, по пояс утопали в мокром снегу. Земли не чуяли! Тогда я понял, что без лыж по лесу не пройти, - вспоминает собеседник «Комсомольской правды».

В какой-то момент ему захотелось сойти с дистанции, распластавшись на снегу. Но напарник подбадривал, как мог: «Времени мало, световой день заканчивается, если хочешь дойти до точки, надо двигаться вперёд!» И они пошли.

Местные предупреждали экспедитора: обелиска, возможно, уже нет. Фото предоставлено Виктором Ворошиловым.

Найти обелиск, установленный на месте Чивруайской трагедии, было непросто - видимость оставляла желать лучшего. К тому же один неверный шаг, и вот ты уже летишь вниз с высоты 900 метров. На помощь пришел GPS-навигатор с точными координатами пункта назначения. Он, к счастью, не подвел.

- Когда увидел вдалеке монумент, у меня был такой прилив радости! Ведь местные предупреждали, что его может и не быть (даже на Кольском полуострове орудуют вандалы), - поделился нижегородец.

Помянув погибших лыжников, мужчины отправились домой. И если туда они добирались шесть часов (73,8 км), то обратно управились за пять. Вернулись живыми и здоровыми, но расслабляться было некогда. Впереди Виктора ждали встречи с очевидцами той трагедии и поход в краеведческий музей (который, к слову, ничего не дал).

Природа на Кольском полуострове завораживает. Фото предоставлено Виктором Ворошиловым.

Было штормовое предупреждение

Сначала нижегородец съездил в Ревду, откуда в 1973 году стартовала группа лыжников, а после поехал в Кировск, где вскрывали тела найденных ребят. Правда, на месте выяснилось, что результаты судмедэкспертизы давно перекочевали в Апатиты, а, возможно, и просто утеряны... Зато в ЗАГСе удалось выяснить, что официальной датой смерти самарских студентов считается 27 января, тогда как на обелиске стоит 28 января.

В том же Кировске Виктор встретился с историком и краеведом Константином Кушниром, который подтвердил: лыжники погибли от обморожения. На аналогичной версии настаивает и Лев Гугель из Ревды, повстречавший ту туристическую группу перед началом похода. «Объявлено штормовое предупреждение!» - предостерег он лыжников. Те лишь отмахнулись, бросив «Мы знаем», и двинули в путь. Хотя доподлинно неизвестно, переждали они где-то бурю или нет.

- Еще я встретился с бывшей работницей метеослужбы, которая рассказала про усиливающиеся в той местности ветра. А заодно опровергла версии про гибель ребят от метеоракет или при сейсмическом взрыве, - отметил собеседник «Комсомольской правды - Нижний Новгород».

Природа на Кольском полуострове завораживает. Фото предоставлено Виктором Ворошиловым.

Немало интересного ему рассказал спасатель, прилетевший на вертолете на место трагедии в январе 1973 года. По его словам, тела ребят были накрыты палаткой, и непонятно: то ли ветер постарался, то ли кто-то это сделал нарочно. Кроме того, на месте обнаружили одиннадцать пар лыж вместо десяти. Кто же одиннадцатый? Вопросы вызывают и не распакованные рюкзаки со снаряжением. Неужели лыжники не воспользовались теплыми вещами?

- В одном из рюкзаков была найдена бутылка со спиртным, тоже не раскрытая. Возможно, это удастся когда-нибудь выяснить, - добавил Виктор.

Перемещаться по заснеженной местности оказалось непросто, особенно между деревьями. Фото предоставлено Виктором Ворошиловым.

Появилась мистическая версия

Около 8600 километров - столько нижегородец Виктор Ворошилов преодолел за 12-дневную экспедицию, которую без сомнения считает успешной. Только сформировать единое мнение относительно причин гибели студентов не получилось. Более того, появилась мистическая версия случившегося.

- На Кольском полуострове я впервые узнал о существовании слова «мерячение», означающее помутнение сознания, вследствие которого люди могут вести себя неадекватно и принимать неверные решения, - пояснил мужчина. - Возможно, в этом кроется тайна. Мне также рассказали, что сам Гитлер направлял туда разведывательные группы, чтобы научиться управлять сознанием людей.

Вопросов по итогам экспедиции, как видно, не поубавилось. Впереди нижегородца ждет летняя поездка на Кольский полуостров - он хочет пешком преодолеть маршрут погибших лыжников.

Карта, на которой указано место Чивруайской трагедии.

Стенд с фотографиями погибших неподалеку от реки Чивруай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Случившееся обросло загадками»: Нижегородец собрался в экспедицию на Кольский полуостров

Виктор Ворошилов расследует обстоятельства Чивруайской трагедии, унесшей жизнь его двоюродного брата (подробности)