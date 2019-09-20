2019-09-20T09:40:20+03:00
Общество

В нижегородском филиале РАНХиГС сменился директор

Новым руководителем академии стал Александр Парамонов
Юлия ИСАЕВА
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В нижегородском филиале РАНХиГС сменился директорВ нижегородском филиале РАНХиГС сменился директорФото: СОЦСЕТИ
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В нижегородском филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) произошли кадровые изменения. 19 сентября 2019 года исполняющим обязанности директора был назначен Александр Парамонов. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Напомним, Парамонов был избран депутатом думы Дзержинска во время голосования 9 сентября. Он одержал победу на одномандатном избирательном округе №26, набрав более 80% голосов жителей.

Александр Парамонов окончил Вольское высшее военное училище, а затем служил в ВДВ. После увольнения в запас учился в Волго-Вятской академии государственной службы (ВВАГС) по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2010 году занял пост замдиректора Дзержинского филиала РАНХиГС, а через пять лет – исполняющего обязанности директора. В 2016 году был назначен директором Дзержинского филиала РАНХиГС.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Уже несколько ректоров нижегородских вузов покинули свой пост с начала года. В январе 2019 года свои полномочия сложил ректор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Евгений Чупрунов, а в феврале - ректор Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии Александр Самоделкин. В апреле уволился ректор НГЛУ Борис Жигалев. А в начале сентября стало известно, что Александр Федоров, который в течение семи лет занимал пост главы Нижегородского государственного педагогического университета, уезжает в Калининградскую область, чтобы возглавить там Балтийский Федеральный университет имени Канта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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