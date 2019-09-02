2019-09-02T10:27:35+03:00
Общество

Ректор Мининского университета Александр Федоров покидает свой пост

В новой должности главы БФУ имени Канта он начнет работать 3 сентября
Валерия ГРОМОВА
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Ректор Мининского университета Александр Федоров возглавит Балтийский университет имени КантаРектор Мининского университета Александр Федоров возглавит Балтийский университет имени КантаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Александр Федоров, который в течение семи лет занимал пост ректора Нижегородского государственного педагогического университета, уезжает в Калининградскую область, чтобы возглавить там Балтийский Федеральный университет имени Канта. Он уже написал заявление об уходе, а в новой должности начнет работать с 3 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте НГПУ.

Пост ректора Мининского университета займет первый проректор, доктор педагогических наук Елена Илалтдинова.

СПРАВКА КП

Елена Юрьевна Илалтдинова окончила Нижегородский государственный педагогический институт иностранных языков имени Добролюбова по направлению «Английский и немецкий языки». Сначала работала в НГПУ главой кафедры общей и социальной педагогики, затем возглавляла институт стратегических исследований и разработок в образовании, после чего получила должность первого проректора.

В 2017 году Елене Илалтдиновой была присуждена премия Правительства Российской Федерации в области образования.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С начала года в Нижнем Новгороде по разным причинам покинули свой пост уже несколько ректоров. В январе 2019 года свои полномочия сложил ректор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Евгений Чупрунов, а в феврале - ректор Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии Александр Самоделкин. В апреле уволился ректор НГЛУ Борис Жигалев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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