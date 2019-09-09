Жители Дзержинска выбрали депутатов в городскую думу

СЕГОДНЯ 14:09 2019-09-09T14:30:42+03:00

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В воскресенье, 8 сентября 2019 года, в Нижегородской области прошли довыборы. В Дзержинске жители выбирали депутатов в местную думу. Проголосовать за одного из кандидатов пришли порядка 15-20% избирателей.

Как сообщили в пресс-службе думы Дзержинска, на одномандатном избирательном округе №26 победу одержал Александр Парамонов. Его поддержали более 80% человек. А в округе №28 лидирует Олег Митрошин. За его кандидатуру отдали голоса более 70% избирателей.

Оба победителя представляли партию «Единая Россия».

Напомним, 8 сентября также прошли довыборы в думу Нижнего Новгорода. Местные жители выбирали депутатов по пяти округам. В каждом из них лидируют представители «Единой России». Так, по округу №9 победила Татьяна Скоробогатова. По округам №15 и №16 большинство голосов набрали Руслан Станчев и Инна Ванькина. А жители округа №21 и №24 отдали большинство голосов за Павла Пашинина и Евгения Костина.

ИСТОЧНИК KP.RU