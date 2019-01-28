Ректор ННГУ имени Лобачевского Евгений Чупрунов покидает свой пост

Ректор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Евгений Чупрунов уходит со своего поста. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

- Евгений Владимирович Чупрунов по собственному желанию сложил полномочия ректора и занял пост научного руководителя университета Лобачевского, в ведении которого будет находиться руководство научной жизнью вуза и реализация приоритетных научных проектов, - отмечается в сообщении.

Согласно информации на сайте вуза, решение Евгения Чупрунова изменить поле своей профессиональной деятельности было поддержано Наблюдательным советом ННГУ, который одобрил отчет ректора о проделанной работе в декабре 2018 года.

- В конце 2018 года Наблюдательный совет ННГУ принял решение о необходимости создания такой должности как «Научный руководитель университета Лобачевского». В качестве научного руководителя была рекомендована кандидатура Евгения Чупрунова.

Временно исполняющим обязанности ректора назначен проректор университета Лобачевского по учебной работе Кирилл Марков – кандидат физико-математических наук, доцент, выпускник Горьковского государственного университета.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» писала о том, что Евгений Чупрунов может уйти с поста, однако тогда эта информация не была подтверждена официально.