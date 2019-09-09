2019-09-09T15:24:38+03:00
Общество

Нижегородские фонтаны утопают в пене

Пострадало уже два фонтана
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородские фонтаны утопают в пенеНижегородские фонтаны утопают в пенеФото: СОЦСЕТИ
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Фонтаны Нижнего Новгорода один за другим начинают утопать в пене. В субботу, 7 сентября, нижегородские шутники налили пенящееся вещество в недавно открывавшийся фонтан на улице Рокоссовского. После чего новые дорогостоящие фильтры оказались забиты, а насосы теперь под угрозой замены. В тот же день сотрудники «Городских инженерных систем», относящихся к Нижегородскому водоканалу, в течение дня промыли фильтры. И фонтан вновь стал радовать нижегородцев освежающими брызгами.

После таких шуток фонтаны вновь могут закрыться Фото: СОЦСЕТИ

После таких шуток фонтаны вновь могут закрытьсяФото: СОЦСЕТИ

Но одного фонтана шутникам показалось мало. И в понедельник, 9 сентября, пена извергалась из главного фонтана на площади Минина и Пожарского.

- Сообщение поступило к нам после 11.00, после чего наши специалисты сразу же отправились туда, - рассказали «Комсомольской правде - Нижний Новгород» в пресс-службе Нижегородского водоканала. - Аварийная бригада АО «Нижегородский водоканал» провела обследование фонтана на площади Минина и Пожарского, его работоспособность нарушена в результате попадания в чашу мыльных веществ. Осмотр оборудования показал, что оно не пострадало, в ближайшее время будет проведен слив из фонтана мыльной воды, после чего его работоспособность будет восстановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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