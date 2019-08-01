Журнал Playboy назвал имена двенадцати финалисток ежегодного конкурса «Девушка года». Борьбу за титул продолжат девушки из Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Челябинска, Перми, Екатеринбурга, Липецка и Нижнего Новгорода.

Шлифовщица автобусов вышла в финал конкурса «Девушка года Playboy 2019»

Приволжскую столицу на конкурсе представляет Алена Тарасова, у которой, если верить анкете, весьма необычная для девушки профессия - шлифовщик автобусов. При этом фигура у 23-летней нижегородки, что называется, закачаешься. Объем груди у нее - 90 сантиметров, объем талии - 59 сантиметров, а объем бедер - 89 сантиметров. Почти модельные параметры!

Пройти в следующий этап 23-летней Алене Тарасовой помогли модельные параметры

В ближайшее время красавиц ждет фотосессия и видеосъемка в Москве. А после будет запущено новое голосование за одну из девушек, которая пройдет в следующий этап конкурса. Еще троих выберет жюри. Таким образом будут отобраны сразу четыре девушки. Огласить результаты планируется до 14 октября 2019 года. победительница получит почетный титул, съемку на обложку популярного мужского глянца и призы от партнеров мероприятия.

Шлифовщица автобусов вышла в финал конкурса «Девушка года Playboy 2019»

Ранее «Комсомольская правда» писала, что от Нижнего Новгорода в конкурсе «Девушка года Playboy 2019» участвовали четыре красавицы, одной из которых была 40-летняя Лена Терминатор. А поучаствовать в этом проекте нижегородка решила, чтобы разрушить стереотипы о мужеподобности и неженственности атлетического телосложения женщин в бодибилдинге.

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