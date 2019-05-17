2019-05-17T19:45:20+03:00
Общество

Территорию Нижегородского кремля предложено развивать в два этапа

Такую идею Виталий Мутко высказал в ходе рабочего визита в Нижний Новгород 17 мая
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: Кирилл МартыновФото: Кирилл Мартынов
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Проект развития территории Нижегородского кремля обсудили глава региона Глеб Никитин и зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко 17 мая. Работы предстоит выполнить в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Фото: Кирилл Мартынов

Фото: Кирилл Мартынов

По словам губернатора, в планах провести ремонтно-реставрационные работы на стенах и в башнях Кремля, а также благоустроить территорию на участке от Зачатской до Георгиевской башен и от Северной до Ивановской. Предполагается музеефикация четырех башен: Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатской.

- Наша задача сделать Кремль максимально удобным для горожан и гостей города, а также сохранить красоту древней крепости для будущих поколений, - отметил Никитин.

Фото: Кирилл Мартынов

Фото: Кирилл Мартынов

Кроме того, по информации пресс-службы облправительства, проектом предусмотрено воссоздание исторических парков, реконструкция тематических площадок и скверов: Губернского сада, исторического амфитеатра, сквера у Часовой башни, площади мемориала «Вечный огонь», экспозиции военной техники, восстановление исторического брусчатого покрытия первой нижегородской улицы - Ивановского съезда. Напомним, что верхнюю и нижнюю части Кремля должен связать фуникулер.

- Есть серьезная концепция: планируется укрепить склоны Кремля, усилить его стены и фундаменты, расширить музейную экспозицию, провести реставрационные работы в Художественном музее. Я бы хотел попросить министерство культуры сделать реконструкцию в два этапа, - заявил Виталий Мутко. - Надо раскрывать этот памятник для жителей и гостей города. Это, конечно, уникальное сооружение.

По мнению федерального чиновника, стоит всерьез задуматься о том, чтобы реализовать задуманное в два этапа. Часть работ выполнить до 800-летия Нижнего Новгорода, часть - после.

ИСТОЧНИК KP.RU

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