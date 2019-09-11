Пропавшую 13-летнюю Машу Ложкареву ищут в Волге в районе Кстова
В Нижегородской области продолжаются поиски пропавшей в прошлом году 13-летней Маши Ложкаревой.
- В ходе системной поисковой работы проведены мероприятия на реке Волга в районе Кстова, - рассказали в Следственном комитет Нижегородской области. - В поисковых мероприятиях участвовали следователи и криминалисты Следственного комитета, полицейские, сотрудники МЧС, применялась криминалистическая техника и спасательное оборудование для поиска на водных объектах.
Напомним, Маша Ложкарева пропала 1 августа 2018 года. Вместе с отцом она была в СНТ «Борок». Вечером девочка пошла кататься на велосипеде и не вернулась. До сих пор нет никаких данных о ее месте нахождения.
- В настоящее время обследована территория в радиусе 40 километров от места безвестного исчезновения Маши Ложкаревой. Осмотрены дома и строения, а также допрошены жители близрасположенных садовых товариществ, оздоровительных детских лагерей и населенных пунктов, исследованы водоемы. Территория поисковых мероприятий расширена до 60 километров, - рассказали в Следственном комитете Нижегородской области.
Также ориентировки разосланы по всем регионам России.
Приметы пропавшей девочки: на вид 12 лет, рост около 164 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серо-голубые, волосы рыже-русые, стрижка "каре", носит очки в пластиковой оправе розово-красного цвета.
Была одета в голубые джинсовые шорты, светлую футболку с рисунком, сланцы бело-синего цвета. Передвигалась на велосипеде марки "Форвард" красного цвета.
Если у вас есть любая информация о местонахождении Маши Ложкаревой, обращайтесь к следователями Следственного комитета по телефону: 8-920-069-52-63, либо сообщите в полицию по телефону 02.
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ИСТОЧНИК KP.RU