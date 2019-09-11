2019-09-11T10:57:03+03:00
Общество

Пропавшую 13-летнюю Машу Ложкареву ищут в Волге в районе Кстова

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела об исчезновении девочки
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Пропавшую 13-летнюю Машу Ложкареву ищут в Волге в районе КстоваПропавшую 13-летнюю Машу Ложкареву ищут в Волге в районе КстоваФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Нижегородской области продолжаются поиски пропавшей в прошлом году 13-летней Маши Ложкаревой.

- В ходе системной поисковой работы проведены мероприятия на реке Волга в районе Кстова, - рассказали в Следственном комитет Нижегородской области. - В поисковых мероприятиях участвовали следователи и криминалисты Следственного комитета, полицейские, сотрудники МЧС, применялась криминалистическая техника и спасательное оборудование для поиска на водных объектах.

Напомним, Маша Ложкарева пропала 1 августа 2018 года. Вместе с отцом она была в СНТ «Борок». Вечером девочка пошла кататься на велосипеде и не вернулась. До сих пор нет никаких данных о ее месте нахождения.

- В настоящее время обследована территория в радиусе 40 километров от места безвестного исчезновения Маши Ложкаревой. Осмотрены дома и строения, а также допрошены жители близрасположенных садовых товариществ, оздоровительных детских лагерей и населенных пунктов, исследованы водоемы. Территория поисковых мероприятий расширена до 60 километров, - рассказали в Следственном комитете Нижегородской области.

Также ориентировки разосланы по всем регионам России.

Приметы пропавшей девочки: на вид 12 лет, рост около 164 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серо-голубые, волосы рыже-русые, стрижка "каре", носит очки в пластиковой оправе розово-красного цвета.

Была одета в голубые джинсовые шорты, светлую футболку с рисунком, сланцы бело-синего цвета. Передвигалась на велосипеде марки "Форвард" красного цвета.

Если у вас есть любая информация о местонахождении Маши Ложкаревой, обращайтесь к следователями Следственного комитета по телефону: 8-920-069-52-63, либо сообщите в полицию по телефону 02.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Маша жива, и она найдется»: Мама пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой верит в лучшее

Поиски исчезнувшей девочки продолжаются, но не хватает добровольцев (подробнее)

"Проведены сотни генетических исследований": Поиски Маши Ложкаревой продолжаются.

"Комсомолка" узнала, что выяснили следователи во время поисков (подробнее)

Как сквозь землю провалилась: пропавшую 13-летнюю Машу Ложкареву ищу уже полгода.

«Комсомолка» узнала, есть ли шансы найти пропавшую девочку (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как определить мошенников-«благотворителей»: советы от Роскачества
Порой бывает сложно отличить реальный призыв о помощи от мошенничества: не уточнив важные детали, велик шанс отдать средства мошенникам. Почему не стоит верить всему, что публикуется в соцсетях
Новости 24
Стало известно, когда состоится матч «Нижний Новгород» - «Краснодар»
Детсад в микрорайоне «Бурнаковский» будет достраивать другой подрядчик
Марина Антипова назначена директором департамента экономического развития и закупок
Александр Герасименко возглавил департамент дорожного хозяйства Нижнего Новгорода
86% домов в Нижегородской области готовы к отопительному сезону
Нижегородские лесничие получили новую технику
Летняя жара ожидается в Нижегородской области
Крупнейший образовательный центр появится в Нижегородской области
44-летний мужчина погиб в перевернувшейся иномарке в Княгининском районе
Ярмарка вакансий пройдет в Нижнем Новгороде 12 сентября
«Загрязняющих веществ нет»: Роспотребнадзор проверил воздух после пожара в Кудьминской промзоне
Пожар в Кудьминской промзоне локализован
В Павловском районе завершился ремонт дороги Павлово – Гомзово
Почти 200 единиц техники и оборудования получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта «Экология»
Владимир Панов: «Первая очередь сквера на бульваре Авиастроителей откроется 16 сентября»
Парк Победы в Нижнем Новгороде снова остался без благоустройства
В Сормове началось строительство объездной дороги
Производство пищевой продукции в Нижегородской области выросло на 10,3%
«Команда правительства» Нижегородской области сформирует молодежный кадровый резерв
Компания молодежи разбилась в ДТП в Нижегородской области