«Она не утрачена!»: Рабочие пытаются восстановить советскую мозаику на фасаде «Чайки» в Нижнем Новгороде

Советскую мозаику, которая была уничтожена во время ремонта фасада «Чайки» в Автозаводском районе прошлой осенью, пытаются восстановить. Об этом сообщается в паблике «Городские экспедиции».

Так выглядела мозаика до ремонта. Фото: Тимур МЕЩЕРОВ

- Мозаика на бассейне реконструируется, она не утрачена! Штукатурка сбита, под ней все сохранившиеся смальты на месте. Ведутся работы. Говорят, правда, уже месяц не ведутся, но леса стоят, и ситуация выглядит обнадеживающе, - отметили активисты.

«Пловец стал среднеазиатом-трансгендером, а чайка – птеродактилем»: в Нижнем Новгороде обновили мозаику на бассейне. Фото: Тимур МЕЩЕРОВ

Напомним, до ремонта фасад дома физкультуры «Торпедо» с бассейном «Чайка» украшала мозаика: поджарый пловец стрелой пронзает волну, а над ним парит, раскинув широкие крылья, белая чайка. Вместо нее на белой стене появился рисунок, выполненный обычными красками. Результат привел нижегородцев в ужас. Пловец растерял все свои мускулы, зато обрел настоящую женскую грудь и лицо с ярко выраженными среднеазиатскими чертами. А заметно поправившаяся чайка явно с трудом удерживается в воздухе на крохотных крылышках. Однако оскандалившийся рисунок тут же закрасили белой краской - не прошло и суток.

Неудавшийся рисунок быстро закрасили.

В пресс-службе Группы «ГАЗ» тогда пояснили, что мозаику пришлось убрать из-за того, что она пришла в негодность и могла обрушиться на посетителей в любой момент. В ходе ремонтных работ фасад обновили и утеплили специальными плитами. А уже в июле 2019 года стало известно, что ГАЗ восстановит советскую мозаику, ранее украшавшую фасад спортклуба «Торпедо». Для оценки работ были привлечены специалисты российского Союза художников.

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