2018-11-13T10:27:14+03:00
Общество

ГАЗ заявил, что не принял бы такое «творчество» на фасаде бассейна «Чайка»

Изображение азиатского пловца с женской грудью уже закрасили
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
«Пловец стал среднеазиатом-трансгендером, а чайка – птеродактилем»: в Нижнем Новгороде обновили мозаику на бассейне. Фото: Тимур МЕЩЕРОВ«Пловец стал среднеазиатом-трансгендером, а чайка – птеродактилем»: в Нижнем Новгороде обновили мозаику на бассейне. Фото: Тимур МЕЩЕРОВ
Изменить размер текста:

Эскиз шокирующего рисунка, который появился на фасаде бассейна «Чайка» вместо мозаики, сохранившейся с советских времен, не был согласован с заказчиком. Об этом «Комсомольской правде - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе Горьковского автозавода.

- Безусловно, такое «творчество» не прошло бы официальную приемку у ГАЗ как у заказчика работ, - уточнили в пресс-службе.

Так выглядела мозаика до ремонта. Фото: Тимур МЕЩЕРОВ

Так выглядела мозаика до ремонта. Фото: Тимур МЕЩЕРОВ

Оказалось, что мозаику пришлось убрать из-за того, что она пришла в негодность и могла обрушиться на посетителей в любой момент. В ходе ремонтных работ фасад обновили и утеплили специальными плитами.

На заводе добавили, что восстановить мозаику невозможно. Но если понадобится - можно сделать заново.

- Каркас мозаики сохранен, и, если будет принято решение создавать ее по имеющемуся образцу, он послужит как основа для работы специалистов, - заявили в пресс-службе ГАЗ.

Неудавшийся рисунок быстро закрасили. Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Неудавшийся рисунок быстро закрасили.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Напомним, до ремонта фасад дома физкультуры «Торпедо» с бассейном «Чайка» украшала мозаика: поджарый пловец стрелой пронзает волну, а над ним парит, раскинув широкие крылья, белая чайка. Вместо нее на белой стене появился рисунок, выполненный обычными красками. Результат привел нижегородцев в ужас. Пловец растерял все свои мускулы, зато обрел настоящую женскую грудь и лицо с ярко выраженными среднеазиатскими чертами. А заметно поправившаяся чайка явно с трудом удерживается в воздухе на крохотных крылышках.

Однако оскандалившийся рисунок тут же закрасили белой краской - не прошло и суток.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Михаил Иванов: «Цены на недвижимость в Нижнем Новгороде будут только расти»
Директор «Нижегородской девелоперской компании» Михаил Иванов в проекте «Герои Волги» рассказал о том, стоит ли покупать квартиры по договору долевого строительства и почему нужно вкладывать средства в недвижимость, а не в автомобили и валюту
Новости 24
Наталья Суханова может перейти на работу в департамент туризма Нижегородской области
Неизвестная женщина погибла на пожаре в многоквартирном доме в Канавинском районе
19-летний нижегородец украл из магазина двенадцать упаковок кофе
В Нижегородской области завершилась уборка зерновых культур
Глеб Никитин возглавил правление нижегородского «Торпедо»
Ярмарка вакансий пройдет в Нижнем Новгороде 14 ноября
Нижегородское «Торпедо» сразится с московским ЦСКА 13 ноября
В районе метромоста собираются создать парк «Горки»
87 штрафов выписано водителям за нарушение правил дорожного движения на Большой Покровской
В Нижегородской области выявили 150 килограмм поддельной красной икры
Всероссийский фестиваль иронической поэзии «Русский смех» пройдет в Кстове
«Теплоэнерго» планирует в два раза снизить аварийность на теплосетях к 2021 году
Трое 13-летних детей пострадали при столкновении иномарки с грузовиком в Навашинском районе
В Нижнем Новгороде пройдет всероссийский конкурс юных исполнителей
Нижегородский суд признал запрещенными пять сайтов по продаже полисов ОСАГО
Улица Героя Елисеева будет перекрыта до конца года
67-летний мужчина погиб на пожаре в Тоншаевском районе
Движение транспорта по улице Решетниковская прекращено до конца ноября
Глеб Никитин провел рабочую встречу с гендиректором «Уралвагонзавода»