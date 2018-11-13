ГАЗ заявил, что не принял бы такое «творчество» на фасаде бассейна «Чайка»

Эскиз шокирующего рисунка, который появился на фасаде бассейна «Чайка» вместо мозаики, сохранившейся с советских времен, не был согласован с заказчиком. Об этом «Комсомольской правде - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе Горьковского автозавода.

- Безусловно, такое «творчество» не прошло бы официальную приемку у ГАЗ как у заказчика работ, - уточнили в пресс-службе.

Так выглядела мозаика до ремонта. Фото: Тимур МЕЩЕРОВ

Оказалось, что мозаику пришлось убрать из-за того, что она пришла в негодность и могла обрушиться на посетителей в любой момент. В ходе ремонтных работ фасад обновили и утеплили специальными плитами.

На заводе добавили, что восстановить мозаику невозможно. Но если понадобится - можно сделать заново.

- Каркас мозаики сохранен, и, если будет принято решение создавать ее по имеющемуся образцу, он послужит как основа для работы специалистов, - заявили в пресс-службе ГАЗ.

Неудавшийся рисунок быстро закрасили.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Напомним, до ремонта фасад дома физкультуры «Торпедо» с бассейном «Чайка» украшала мозаика: поджарый пловец стрелой пронзает волну, а над ним парит, раскинув широкие крылья, белая чайка. Вместо нее на белой стене появился рисунок, выполненный обычными красками. Результат привел нижегородцев в ужас. Пловец растерял все свои мускулы, зато обрел настоящую женскую грудь и лицо с ярко выраженными среднеазиатскими чертами. А заметно поправившаяся чайка явно с трудом удерживается в воздухе на крохотных крылышках.

Однако оскандалившийся рисунок тут же закрасили белой краской - не прошло и суток.