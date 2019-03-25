«Знаменитого оленя больше нет»: В Арзамасе рабочие принялись утеплять фасад с изображением животного
Жители Арзамаса больше не увидят краснокирпичного оленя, выложенного в советские годы на фасаде одной из многоэтажек на Парковой улице. В соцсетях появилась информация о том, что изображение отныне скрыто от людских глаз за панелями с утеплением.
Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ
- Знаменитого арзамасского оленя больше нет… Он исчез в процессе утепления фасада, - говорится в паблике «Нижний Новгород [БЕЗ ЦЕНЗУРЫ]».
Историей возникновения теперь уже легендарного изображения поделилась местная жительница.
- Недавно узнала от своей бабушки, что этот олень был выложен по инициативе строительной бригады, с которой она тогда работала. Хотели сделать, как лучше, украсить здание. А получили выговор от начальства и были лишены премии, - рассказала она.
Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ
Тогда пользователи соцсетей посочувствовали советским строителям и поблагодарили за то, что все же выложили на фасаде такой красивый рисунок.
- Креативные строители. Спасибо им за оленя! Очень красиво и выделяется из традиционной российской серости, - написала Ирина Донскова.
- А тогда мужики, наверное, переживали из-за выговора. Теперь пусть гордятся. Отличная была идея. Бабушке поклон, - добавила Елена Осипова.
- И бог с премией. А олень на десятилетия! Молодцы, креативненько, - отметила Оксана Жильцова.
Теперь общественность сокрушается. А некоторые думают, что изображение появится на новом фасаде.
- Подождите, обратно нарисуют на пенопласте, как на Автозаводе пловца, - прокомментировал Денис Степанов.
Вероятно, мужчина имел в виду историю с советской мозаикой на бассейне «Чайка» в Нижнем Новгороде, которая приключилась в прошлом году. До ремонта фасад украшало изображение поджарого пловца, стрелой пронзающего волну, и парящей над ним белой чайки. Вместо нее на белой стене появился рисунок, выполненный обычными красками. Результат привел нижегородцев в ужас. Пловец растерял все свои мускулы, зато обрел настоящую женскую грудь и лицо с ярко выраженными среднеазиатскими чертами. А заметно поправившаяся чайка явно с трудом удерживается в воздухе на крохотных крылышках. Однако оскандалившийся рисунок тут же закрасили белой краской - не прошло и суток.
ИСТОЧНИК KP.RU