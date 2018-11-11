2018-11-11T18:16:48+03:00
Общество

Шокировавший нижегородцев рисунок на бассейне "Чайка" моментально закрасили

Ранее фасад бассейна украшала советская мозаика, но в ходе капремонта она оказалась уничтожена
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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«Пловец стал среднеазиатом-трансгендером, а чайка – птеродактилем»: в Нижнем Новгороде обновили мозаику на бассейне. Фото: Тимур МЕЩЕРОВ«Пловец стал среднеазиатом-трансгендером, а чайка – птеродактилем»: в Нижнем Новгороде обновили мозаику на бассейне. Фото: Тимур МЕЩЕРОВ
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Фасад дома физкультуры «Торпедо» с бассейном «Чайка» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода оказался изуродован в ходе капитального ремонта. Зданию в этом году исполнилось ровно пятьдесят лет, и до капремонта его украшала сохранившаяся еще с советских времен мозаика: поджарый пловец стрелой пронзает волну, а над ним парит, раскинув широкие крылья, белая чайка. Во время ремонта мозаика оказалась уничтожена, но старательные строители, по всей видимости, решили восстановить изображение своими силами. Выкладывать новую мозаику, конечно, не стали – довольно и обычной краски. С художественной точностью тоже как-то не заладилось – но уж как сумели.

Так выглядела мозаика до ремонта. Фото: Тимур МЕЩЕРОВ

Так выглядела мозаика до ремонта. Фото: Тимур МЕЩЕРОВ

В итоге получившаяся картина привела нижегородцев в ужас. Пловец растерял все свои мускулы, зато обрел настоящую женскую грудь и лицо с ярко выраженными среднеазиатскими чертами. А заметно поправившаяся чайка явно с трудом удерживается в воздухе на крохотных крылышках.

- Что за трансгендер на нашем бассейне? – сразу завозмущались в соцсетях автозаводцы. – А чайка – словно объевшийся птеродактиль.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» направила запросы городским властям с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Ответа пока не поступило, зато оскандалившийся рисунок уже успели закрасить белой краской - не прошло и суток.

Неудавшийся рисунок быстро закрасили. Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Неудавшийся рисунок быстро закрасили.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

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