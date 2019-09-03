2019-09-03T14:17:17+03:00
Звезды

Ольга Кормухина выступит на праздновании Дня города в Москве

Знаменитая нижегородка исполнит свои хиты в Измайловском парке
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://vk.com/olgakormuhinaclubФото: https://vk.com/olgakormuhinaclubФото: СОЦСЕТИ
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Певица Ольга Кормухина выступит на праздновании Дня города в Москве. Услышать хиты ветерана отечественного рока можно будет на Центральной площади Измайловского парка 8 сентября, сообщается на сайте парка.

Компанию знаменитой нижегородке составят группы «После 11», «Братья Грим» и рокер Сергей Галанин.

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Ольга Кормухина и Алексей Белов перед концертом в Парке Горького.
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Отметим, что Ольгу Кормухину вместе с мужем Алексеем Беловым, лидером группы «Парк Горького» то и дело приглашают выступить на городские мероприятия. Так, 17 августа звездная пара зажгла на праздновании дня рождения Парка Горького.

СПРАВКА «КП»

Ольга Борисовна Кормухина родилась 1 июня 1960 года в городе Горький. Ее отец – Борис Александрович Кормухин, ведущий инженер, а мать - Фаина Анфимовна Кормухина, директор музея архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья «Щелоковский хутор».

В 1977 году Кормухина окончила школу № 48 в Горьком и в том же году поступила на архитектурный факультет ГИСИ им. Чкалова. В 1983 году поступила в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных на эстрадное отделение. В 1987 году вошла в состав группы «Рок-ателье», а в 1988 году появился коллектив «Красная пантера», в котором вокалисткой была Ольга Кормухина.

Сольная карьера певицы началась в 1989 году. А с начала 2000-х началось творческое сотрудничество Кормухиной с мужем Алексеем Беловым, лидером «Парка Горького». С 2015 года - солистка Московской областной филармонии. В 2016 году ей присвоено звание Заслуженной артистки РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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