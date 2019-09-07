«Нарастают симптомы дыхательной недостаточности»: Состояние шестилетнего ребенка, обгоревшего в бане, ухудшилось

Состояние здоровья шестилетнего Димы (имя изменено – прим. ред.), который еще вчера вроде бы пошел на поправку, ухудшилось. Об этом написала его мама в социальных сетях.

- Состояние ухудшается! Нарастают симптомы дыхательной недостаточности, - написала Юлия. - Большая просьба к тем, кто с нами, давайте помолимся за малыша все вместе! Общими молитвами мы направляем мощный поток светлой энергетики и придаем большие силы ребенку! Верьте в свои молитвы, как верим в них мы.

Ухудшение состояния произошло днем 7 сентября. Еще утром мама Димы сообщала, что состояние ребенка стабильное, хоть и тяжелое. Но и ухудшений не было.

- Продолжается инфузионная заместительная терапия, ребенку наложена трахеостома, подключен аппарат ИВЛ. Продолжают лить кровь, - писала Юлия.

А накануне мама шестилетнего героя сообщала, что мальчик пытается открыть глаза и поговорить. Воодушевившись таким прогрессом, утром она собиралась купить большую книгу со сказками, чтобы читать своему сокровищу.

Напомним, шестилетний Дима из Карелии получил сильные ожоги 90 процентов тела во время пожара, вспыхнувшего в бане. В тот момент он находился внутри вместе с дедушкой, который потерял сознание. Отважный малыш пытался вытащить пенсионера из огня, но сам едва не погиб. Дедушку, к сожалению, спасти не удалось.

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