2019-09-06T15:12:38+03:00
Общество

Вагоны нижегородского метро оборудуют камерами видеонаблюдения

Они появятся к 800-летию приволжской столицы [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Вагоны нижегородского метро оборудуют видеонаблюдениемВагоны нижегородского метро оборудуют видеонаблюдениемФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Первый усовершенствованный состав вышел на линию метро в Нижнем Новгороде сегодня, 6 сентября. Он приступил к работе после капитально-восстановительного ремонта.

Как заявил глава города Владимир Панов, на сегодняшний день в рамках соглашения отремонтированы четыре состава. Два из них уже готовы к выходу на линию, еще два начнут курсировать по «подземке» в конце сентября.

Фото: пресс-служба горадминистрации

Фото: пресс-служба горадминистрации

- Отремонтировать подвижной состав гораздо дешевле покупки новых. При этом срок службы вагонов после проведения масштабной модернизации продлевается на 15 лет. Десять вагонов находятся на октябрьском вагоноремонтном заводе, - цитирует мэра пресс-служба администрации.

Во время проведения ремонта завод заложил проводку с выводом для дальнейшей установки камер видеонаблюдения. Владимир Панов поручил провести все необходимые работы к 800-летию Нижнего Новгорода.

Фото: пресс-служба горадминистрации

Фото: пресс-служба горадминистрации

КОНКРЕТНО

В обновленных составах заменили ходовую часть, электрику, кабину машиниста и внутреннюю отделку стен. Сиденья в салоне выполнены с использованием стеклопластиковых каркасов, а на полу положили линолеум. Кроме того, вагоны оборудованы комплексами автоматического пожаротушения и принудительной потолочной вентиляцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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