2019-01-17T14:47:47+03:00
Общество

Владимир Панов: «Я бы не стал говорить, что строительство метро вот-вот начнется»

Мэр прокомментировал развитие метрополитена в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода
Анастасия НАЗАРОВА
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Администрация Нижнего Новгорода не располагает информацией о скором начале строительства новых станций метро. Об этом мэр Владимир Панов заявил на пресс-конференции 17 января.

Журналисты поинтересовались, успеет ли город построить новые станции к 2021 году, то есть к 800-летию столицы Приволжья. На что чиновник ответил, что к прогнозам относится очень осторожно.

- Могу только сказать, что информации о финансировании у меня нет ни в сегодняшней повестке, ни в ближайшей завтрашней, - сказал чиновник. - Я бы не стал говорить, что строительство метро вот-вот начнется. Есть ли такая вероятность? Да. Но, возможно, федерального финансирования не будет.

Ранее «Комсомолка» писала, что директор департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Александр Бодриевский подписал приказ о подготовке документации по планировке территории, расположенной на улицах Горького, Белинского и Большой Печерской.

Напомним, проект новой ветки метро, которая пройдет от станции «Горьковская» до новых станций «Оперный театр» и «Сенной», был сделан в июне 2011 года, а в декабре того же года было получено одобрение от Госэкспертизы.

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