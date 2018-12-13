2018-12-13T17:15:51+03:00
Общество

26 вагонов нижегородского метро будут капитально отремонтированы в 2019 году

Планируется, что они будут работать на линии уже во второй половине года
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

26 вагонов метро капитально отремонтируют в Нижнем Новгороде в будущем году. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, такое решение принял мэр города Владимир Панов в ходе осмотра цехов МП «Нижегородское метро».

По словам директора предприятия Олега Яушева, капремонт одного промежуточного вагона стоит около 21 миллиона рублей, а стоимость нового составляет 56 миллионов.

Сегодня по нижегородской подземке ездят 130 вагонов, 80 из которых отслужили более 30 лет.

- Пассажиры сейчас ожидают состав примерно вдвое меньше по времени: интервал удалось сократить с 10-12 до 5-7 минут. Чтобы удержать этот результат, парк нужно содержать в хорошем состоянии, - заявил Павнов.

Планируется, что 26 обновленных вагонов будут работать на линии уже во второй половине 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сормове арестовали подозреваемого в похищении 19-летней девушки
В Нижегородской области спустили на воду первый из восьми сухогрузов проекта РSD 32M
Почти 350 снегоуборочных машин работают на дорогах Нижнего Новгорода 13 декабря
Жительница Нижнего Новгорода чуть не зарезала своего гостя за обвинение в краже телефона
Елизавета Солонченко опровергла информацию об обысках у нее дома и в офисе
В нижегородском аэропорту задержали пассажира со «змеиным вином»
Один человек погиб на пожаре в пятиэтажке на проспекте Ленина 13 декабря
Сормово и Автозавод станут центрами культурной жизни Нижнего Новгорода в 2019 году
Жителей 140 аварийных домов переселят в новые квартиры
15 общественных территорий благоустроят в Нижнем Новгороде в 2019 году
Житель Сергача предстанет перед судом за покушение на убийство
В Лысковском районе при столкновении с фурой погибли водитель и пассажирка легковушки
18-летняя девушка погибла в массовом ДТП на нижегородской трассе 12 декабря
Прокуратура потребовала ликвидировать свалки в трех районах Нижнего Новгорода
Более 60 человек были эвакуированы из горящей девятиэтажки в Канавинском районе
Депутаты думы Нижнего Новгорода утвердили бюджет на 2019 год