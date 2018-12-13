26 вагонов нижегородского метро будут капитально отремонтированы в 2019 году
26 вагонов метро капитально отремонтируют в Нижнем Новгороде в будущем году. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, такое решение принял мэр города Владимир Панов в ходе осмотра цехов МП «Нижегородское метро».
По словам директора предприятия Олега Яушева, капремонт одного промежуточного вагона стоит около 21 миллиона рублей, а стоимость нового составляет 56 миллионов.
Сегодня по нижегородской подземке ездят 130 вагонов, 80 из которых отслужили более 30 лет.
- Пассажиры сейчас ожидают состав примерно вдвое меньше по времени: интервал удалось сократить с 10-12 до 5-7 минут. Чтобы удержать этот результат, парк нужно содержать в хорошем состоянии, - заявил Павнов.
Планируется, что 26 обновленных вагонов будут работать на линии уже во второй половине 2019 года.