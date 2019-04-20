Глеб Никитин обсудил с Игорем Шуваловым строительство метро на площади Сенной в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-20T11:56:13+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым строительство метро на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Сегодня с Игорем Ивановичем мы говорили о том, что можно выделить проект по строительству метро в сторону площади Сенной в отдельный, с иными финансовыми параметрами, чем те, которые в целом по всей сети у нас сейчас работают. Мы комплексно прорабатываем вопрос транспортной доступности. Это вопросы и технологические, и имущественно-правовые. И, конечно, финансово-экономическая модель представленных проектов может быть выстроена только вместе с финансовым партнером, каким может выступить ВЭБ.РФ, - подчеркнул Глеб Никитин.

В ответ Игорь Шувалов похвалил команду Глеба Никитина.

- У губернатора отличная команда. Это профессионалы-администраторы, те, кто своими руками готовит проекты. Для нас самая главная ответственность – принять решение, подписать кредитное соглашение, начать выдавать деньги. Нижний Новгород – один из крупнейших центров нашей страны и, к сожалению, многие годы не получал такого бурного и динамичного развития, которого от города все ожидали. Все помнят советское время, мощь и потенциал этого города, то, что было до революции. Вот теперь я вижу, что эта история вновь начинает развиваться, - подчеркнул Игорь Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU