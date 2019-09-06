Нижегородские власти заговорили о переезде

Заявление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о том, что чиновники и депутаты могут съехать из Нижегородского кремля, вызвала небывалый ажиотаж. Второй день нижегородцы обсуждают, куда могли бы переместиться административные здания с их обитателями из главной достопримечательности Нижнего Новгорода.

Музейные экспонаты вместо чиновников

Абсолютное большинство высказалось за освобождение Нижегородского кремля и превращение его в место отдыха.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов считает, что в его нынешнем кабинете не плохо бы смотрелись музейные экспонаты.

- Дом Советов, где сейчас располагаются администрация города и городская дума, мог бы стать корпусом государственного художественного музея. Это позволило бы существенно увеличить музею выставочные площади, и нижегородцы смогли бы увидеть хранящиеся в запасниках музея экспонаты, - рассказал он «Комсомольской правде – Нижний Новгород».

Председатель городской думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин также считает, что Нижегородский кремль должен стать местом для хранения исторических и культурных ценностей.

- Вынос административного центра из Нижегородского кремля был бы логичным и правильным решением в духе современных мировых тенденций. Это позволит не только разгрузить центр города и расширить городские музейные и выставочные пространства, но и сохранить памятники истории и архитектуры, обеспечив им бережное использование, - прокомментировал Дмитрий Барыкин заявление нижегородского губернатора. - Дом Советов, который занимает городская дума Нижнего Новгорода и городские чиновники, является ярким примером конструктивизма не только для нашего города, но и для России в целом. Это второй Дом Советов в стране – в этом году ему исполнилось 90 лет. И я поддерживаю губернатора Глеба Никитина в том, что судьба выставочного центра – самая подходящая для такого здания.

Однако депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Буланов видит в кремле скопление юных талантов. Опустевшие административные здания он предлагает отдать под детские кружки, чтобы вернуть хотя бы те, что когда-то работали в Доме офицеров. А из здания, где сейчас располагается Законодательное собрание, по мнению Владимира Буланова, выйдет прекрасная комфортабельная гостиница.

Город для чиновников

О новом месте дислокации чиновников и депутатов тоже ведется немало разговоров.

- Все чиновники там все равно не уберутся, и мы все больше и больше метров арендуем под различные министерства. Если сделают мини-городок – будет неплохо. Надо собрать всех чиновников в кучку, чтобы они могли ходить друг к другу пешком, а не на машинах ездить, - рассказал «Комсомольской правде – Нижний Новгород» Владимир Буланов. - С этой идеей я обращался еще к Шанцеву. Я предлагал, переселить половину чиновников на Нижегородскую ярмарку. Все равно ярмарка как таковая умерла, и огромные площади помещений пустуют. А когда построили технопарк «Анкудиновка», я предлагал переселить чиновников туда. Это должно быть место на окраине – можно на въезде в Щербинки или на Дубравной.

Председатель венчурного фонда SMG Capital Сергей Мосунов считает, что для этого нужно построить небоскреб.

- Если Глеб Сергеевич решит создать проект, который объединит всю администрацию и министерства в одном здании, то это было бы очень круто. Мне кажется, отличной идеей оставить в кремле большой музей и постоянно проводить там выставки, а чиновникам переехать в отдельное современное здание, которое будет построено специально для них, - считает Сергей Мосунов. - Это может быть большой небоскреб. Вокруг могут появиться дополнительные проекты – возможно, поддержат такие крупные компании как «Группа ГАЗ», «Красное Сормово», «Алмаз Антей». Идеальным местом для небоскреба будет Стрелка.

Чиновники кремлю не помеха

Однако не все с восторгом приняли идею Глеба Никитина о переселении чиновников.

- Сразу возникает вопрос реализации проекта, - объяснила «Комсомольской правде – Нижний Новгород» свою позицию эксперт министерства культуры РФ Анна Давыдова. - Это что, всех по разным зданиям областным распихают? Если их отправить в разные здания, то время работы аппарата увеличится. Если сейчас мэрия может спокойно пройти на межведомственное совещание в правительство, а правительство в мэрию, то если они будут в разных зданиях, то им придется добираться на машинах. Это сколько транспорта будет крутиться по дорогам?! Если переселить всех на окраину, на Анкудиновку, то там возникает вопрос с транспортом, доступности среды для жителей города, которые хотят попасть на прием. Строить отдельный мини-городок, например, на Комсомольской площади? А где деньги? Уже за два миллиарда потратили на Дом правительства, а его еще достраивать надо.

Кроме того, Анна Давыдова не видит ничего плохого в том, что в кремле располагаются административные здания – это историческая традиция. Административным центром Нижегородский кремль стал еще при Екатерине Великой, и менять, по мнению Анны Давыдовой, сейчас ничего не нужно.

Поддержали Анну Давыдову и другие нижегородцы.

-Мне денег жалко, - написала в соцсетях Татьяна Грачева. - Да и не верю я в то, что кремль будет в чистоте. Другое дело, что надо что-то делать со стоянкой внутри кремля. Это да. А что в голову не приходит выкопать под землей стоянку от по Свободы до Минина и внутри движущую дорожку? Или действительно убрать Мытный рынок и сделать там подземную и надземную стоянку и внутреннюю движущуюся дорожку в кремль, до Драмтеатра, по Горького и до выхода на улицу Минина.

Однако никаких официальных проектов переселения чиновников и депутатов из Нижегородского кремля представлено не было. Ясно только одно, если это будет происходить, то процесс затянется на несколько лет и потребует солидных денежных вложений.