2019-08-28T13:21:09+03:00
Общество

Спустя 15 лет полиция извинилась перед Александром Новоселовым за похищение и пытки

В 2004 году сотрудники правоохранительных органов вместе с Олегом Сорокиным вывезли его в лес и избивали несколько часов
Юлия ИСАЕВА
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Александр НовоселовАлександр НовоселовФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрий Мирясов принес извинения Александру Новоселову, который 15 лет назад был похищен и вывезен в лес сотрудниками полиции - Евгением Ворониным и Романом Маркеевым - и бизнесменом Олегом Сорокиным.

Напомним, похищение Новоселова произошло в 2004 году. Его избивали и пытали в лесу под Балахной несколько часов.

- Сзади меня встал высокий человек в черной одежде, который ударил меня по голове пистолетом, после чего я сразу упал на колени. Когда Сорокин спросил меня, что я делал в поселке Окский, я ответил, что был там по личным делам. Но мне не поверили: начали бить, а потом надели на голову черный пакет и стали закручивать. Потом стоящий сзади человек попытался засунуть мне пистолет в рот. Сам Олег Сорокин пугал меня топором. Тогда я стал просить о пощаде и пообещал, что дам любые показания, которые от меня требуются, - рассказал сам пострадавший. Однако его словам тогда никто не поверил. До тех пор, пока в декабре 2017 года Олег Сорокин не оказался под следствием.

В результате бывшему мэру Нижнего Новгорода присудили 10 лет лишения свободы и штраф на сумму более 450 миллионов рублей. Его обвиняли по статьям «Похищение человека» и «Получение взятки».

После того, как приговор вступил в силу, Комитет против пыток обратился в ГУ МВД и попросил принести извинения Новоселову.

- Приношу извинения за нарушения Ваших прав бывшими сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД по Нижегородской области Ворониным Е.Е. и Маркеевым Р.С, - написал Мирясов Новоселову.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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