Приговор экс-мэру Олегу Сорокину: История преступлений, мнения экспертов, доводы защиты

Громкий арест, ночные обыски, изъятие документов - задержание в декабре 2017 года экс-главы Нижнего Новгорода и заместителя председателя Законодательного собрания области Олега Сорокина, уже давно снискавшего славу негласного «хозяина города», стало для нижегородцев настоящим громом среди ясного неба. Причем началось все с малопонятной для простых обывателей истории со взяткой в особо крупном размере, но потом в деле зазвучали все новые и новые обвинения, уходящие своими корнями еще в 2004 год.

«Расстрел» Олега Сорокина

2003 год стал для Олега Сорокина настоящим звездным часом - именно тогда он основал девелоперскую компанию «Столица Нижний», построил первый торговый центр европейского уровня «Этажи», замахнулся на строительство бизнес-центра. Единственное, что несколько осложняло жизнь Олегу Сорокину, - это разногласия с тогдашним вице-спикером Законодательного собрания, а в прошлом бизнес-партнером Сорокина Михаилом Дикиным. Но, казалось, рост зарождающейся сорокинской империи не остановить.

Как вдруг 1 декабря 2003 года на трассе Нижний Новгород - Касимов на Олега Сорокина было совершено покушение - неизвестные расстреляли его машину автоматной очередью. Сам бизнесмен получил три пулевых ранения, перенес несколько операций, но остался жив. Подозрение следователей сразу пало на Михаила Дикина и его брата подполковника милиции Александра Дикина, которых впоследствии и обвинили в организации покушения на Олега Сорокина и приговорили к 15 и 16 годам колонии соответственно.

Похищение Новоселова

Скорее всего об этом деле давно бы забыли, если бы охранник Михаила Дикина Александр Новоселов, являвшийся одним из основных свидетелей обвинения, не заявил о том, что дал свои показания под пытками. Более того, в своих поисках правды он сначала отправился в «Комитет против пыток», а потом дошел и до Европейского суда.

Пытаясь доказать свою правоту, Александр Новоселов дошел до Европейского суда.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- В апреле 2004 года я с женой вышел из дома, сел в маршрутку и увидел преследующий нас черный автомобиль, - ранее рассказывал сам Александр Новоселов в своих показаниях. - Я понимал, что это машина Сорокина. Когда я вышел из автобуса, двое крепких парней потащили меня в этот «Мерседес». Я пытался вырваться, но не смог. После этого меня вывезли в лес Балахнинского района. Позднее туда же приехал Олег Сорокин. Сзади меня встал высокий человек в черной одежде, который ударил меня по голове пистолетом, после чего я сразу упал на колени. Когда Сорокин спросил меня, что я делал в поселке Окский, я ответил, что был там по личным делам. Но мне не поверили: начали бить, а потом надели на голову черный пакет и стали закручивать. Потом стоящий сзади человек попытался засунуть мне пистолет в рот. Сам Олег Сорокин пугал меня топором. Тогда я стал просить о пощаде и пообещал, что дам любые показания, которые от меня требуются.

Правда, тогда к словам Александра Новоселова никто не прислушался - ни следствие, ни суд, ни прокуратура. Но зато о них вспомнили в декабре 2017 года, когда под следствием оказался сам Олег Сорокин.

Громкий арест

В декабре 2017 года политическая карьера Олега Сорокина была в самом расцвете - за плечами долгий срок на посту мэра Нижнего Новгорода, впереди - безоблачное будущее на посту вице-спикера Законодательного собрания. И вдруг - арест.

- Эх, какая-то прямо несчастливая должность, - начали шептаться нижегородцы, припомнив былое дело Михаила Дикина, которого арестовали в тот же день, и должность у него была такая же.

Вот только в отличие от своего давнего оппонента обвиняли Сорокина в экономическом преступлении - а именно в «получении взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в размере одного миллиона долларов за общее покровительство и попустительство по службе».

- По версии следствия, в 2012 году Олег Сорокин попросил своего знакомого Мансура Садекова передать взятку в размере одного миллиона долларов к компании «Вектрон» в обмен на отзыв иска, предъявленного к компании «Инградстрой». Ее учредителем является ООО «Старт-Строй», на 60% принадлежащее супруге Олега Сорокина Эладе Нагорной.

Десять лет строгого режима

После ареста Олега Сорокина в декабре 2017 года в его защиту выступили десятки звезд, в том числе народная артистка России Надежда Бабкина, ведущие Первого канала Дмитрий Дибров и Арина Шарапова, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, бывший детский омбудсмен Павел Астахов и многие другие. К удивлению нижегородцев, в защиту Олега Сорокина выступил даже известный своими разногласиями с ним бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. А известный писатель Захар Прилепин вызвался быть общественным защитником Олега Сорокина в суде.

Однако ни одна из этих мер не помогла - экс-мэр Нижнего Новгорода остался под арестом. А вскоре к получению взятки добавилось новое обвинение - в соучастии в похищении человека. В ходе расследования всплыли показания Александра Новоселова о пытках в балахнинском лесу. Вместе с бывшим градоначальником на скамье подсудимых оказались двое полицейских - экс-начальник отдела криминальной разведки ГУ МВД по Нижегородской области Евгений Воронин и бывший оперуполномоченный Роман Маркеев. Именно они в 2004 году организовывали «следственный эксперимент» с участием Александра Новоселова.

Приговор суда буквально оглушил родственников и коллег подсудимых.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Решением суда Олег Сорокин приговаривается к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима с уплатой штрафа в размере 460,8 миллиона рублей. В счет этого суд обратил взыскание на изъятые при обысках 20,6 миллиона рублей и коммерческую недвижимость Олега Сорокина стоимостью более 480 миллионов рублей, - огласили приговор суда Нижегородского района 7 марта 2019 года. - Также в течение двух лет ему запрещается занимать государственные должности.

Этим же решением суда Евгений Воронин был приговорен к 5,5 лет в колонии строгого режима, а Роман Маркеев - к 5 годам. Кроме того, всем подсудимым придется выплатить большие суммы в качестве компенсации Александру Новоселову: Олегу Сорокину - один миллион рублей, Евгению Воронину - 600 тысяч, Роману Маркееву - 500 тысяч рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

- В Нижегородском районном суде города Нижний Новгород завершилось судебное разбирательство в отношении бывшего главы города Нижнего Новгорода, обвиняемого в получении взятки, а также в похищении человека, совершенном в соучастии с бывшим начальником и старшим оперуполномоченным отдела по раскрытию заказных и серийных преступлений против личности ГУВД по Нижегородской области, - говорится в сообщении суда. - Подсудимый Сорокин вину не признал, просил оправдать по всем трем преступлениям. Подсудимые Воронин и Маркеев в судебном заседании полностью отрицали свою вину в совершении этих преступлений, отчасти признали, что отдельные действия, составляющие фактическую сторону обвинения, действительно с их стороны совершались. Приговор в законную силу не вступил.

КОМПЕТЕНТНО

Дмитрий Кравченко, адвокат Олега Сорокина:

- Мы не представили 95% доказательств. Вся законность и состязательность была поставлена в угоду тому, чтобы успеть до истечения сроков давности. Это незаконный, чрезмерно суровый и явно необоснованный приговор. Всем, кто наблюдал за судебным процессом, очевидно, что никаких составов преступлений в этом деле нет. Главный свидетель по этому делу был засекречен. При этом его показания странным образом совпадают с формулировками обвинения. Второй ключевой свидетель - штатный провокатор, на основании показаний которого уже пытались посадить за коррупционные преступления одного из глав в Московской области, но там человек был оправдан. Потом выяснилось, что это был оговор.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Константин Калачев, политолог, руководитель «Политической экспертной группы»:

- Неприкосновенных нет, но Олег Сорокин в это не верил. Он верил в силу своих связей - вот и результат. Кто-то скажет, что борьба с коррупцией носит выборочный характер. Но лучше такая борьба, чем никакой.

Александр Рожков, политолог:

- До конца судебного процесса многие наблюдатели надеялись на оправдательный приговор суда, который прислушается к доводам защиты. Социологические исследования показывают заинтересованность российского общества в справедливых решениях. Однако решения государства, которые подвергаются сомнению, могут негативно сказаться на поддержке обществом других решений власти. Чуда не произошло, и суд вынес каждому из подсудимых обвинительный приговор.

Евгений Семенов, руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

- Дело Сорокина еще далеко не закончено: будут апелляции, будут решения судов высшей инстанции. Вот когда все судебные процедуры будут завершены, тогда можно будет дать оценку и делу, и процессу, и приговору.

СПРАВКА

Олег Валентинович Сорокин родился 15 ноября 1967 года в городе Семенов в семье врачей. В 2004 году окончил Нижегородский коммерческий институт. С 1987 года начал заниматься предпринимательством. С 1998 по 1999 годы являлся генеральным директором завода «Старт». С 1999 по 2001 годы был заместителем директора по финансам «Дорожного фонда» Нижегородской области. В 2003 году стал генеральным директором группы компаний «Столица Нижний». 25 октября 2010 года избран председателем Думы и мэром Нижнего Новгорода.

В 2015 году именно Олег Сорокин откликнулся на просьбу Захара Прилепина о гуманитарной помощи Донбассу.

КОНКРЕТНО

Чем запомнился на посту мэра Нижнего Новгорода?

Должность главы Нижнего Новгорода Олег Сорокин занимал с 2010 по 2015 годы. Правда, при тогдашней двуглавой системе пост мэра был скорее церемониальным - все ключевые хозяйственные вопросы решались сити-менеджером. На долю же главы города выпадало проведение заседаний городской Думы, участие в торжественных мероприятиях и Инвестиционном совете Нижегородской области. Поэтому главное, чем запомнился Олег Сорокин на посту мэра, - не знаковые реформы и не громкие проекты, а противостояние с тогдашним губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым. Формальным поводом для него стала передача градостроительных функций от местного самоуправления областному правительству.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ…

Приговор экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину стал лишь одной главой в череде громких арестов. К примеру, в октябре 2018 года в мэрии города Сочи были арестованы сразу семь фигурантов громкого дела о коррупции, среди которых оказался вице-мэр Сергей Юрин.

Экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву и вовсе грозит 17 лет колонии строгого режима. Его обвиняют в коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями.