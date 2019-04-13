Приговор Олега Сорокина вступил в законную силу

В пятницу, 12 апреля 2019 года, нижегородский областной суд оставил без изменений обвинительный приговор в отношении бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, а также двух бывших полицейских Евгения Воронина и Романа Маркеева. Об этом говорится на сайте суда.

Хотя некоторые коррективы все же были сделаны. В резолютивную часть приговора внесены реквизиты расчетного счета для уплаты штрафа. В остальной части приговор оставлен без изменения. И, начиная с 12 апреля 2019 года, приговор вступил в законную силу.

Напомним, Олега Сорокина обвиняли в получении взятки в особо купном размере и соучастии в похищении Александра Новоселова. Приговор был вынесен 7 марта 2019 года в суде Нижегородского района Нижнего Новгорода. Суд приговорил бывшего мэра к 10 годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 460 миллионов рублей. Кроме того, Олег Сорокин лишен права занимать должности на госслужбе. Также у него арестовано имущество – 20 миллионов 607 тысяч рублей, и недвижимость на сумму 484 миллиона рублей. Бывшему мэру предстоит выплатить еще и компенсацию Александру Новоселову, в размере одного миллиона рублей.

Вместе с Олегом Сорокиным на скамье подсудимых сидели и его подельники, которые участвовали в похищении человека. Это два бывших полицейских: экс-начальник отдела криминальной разведки ГУ МВД по Нижегородской области Евгений Воронин и бывший оперуполномоченный Роман Маркеев.

- В качестве начальника отдела полиции в 2004 году Евгений Воронин захотел получить сведения о лицах, причастных к совершенному в 2003 году покушению на убийство Олега Сорокина, - заявляло следствие. – В ходе реализации этого плана сотрудники полиции, в том числе Роман Маркеев, выследили потерпевшего и вывезли в лес. Там сам Олег Сорокин начал угрожать ему насилием и даже применил к нему насилие. Получив необходимую информацию, похищенного отпустили.

Евгения Воронина суд приговорил к 5 годам 6 месяцам колонии строгого режима, а Романа Маркеева – к 5 годам колонии строгого режима. Кроме того, в пользу Новоселова в качестве компенсации у Воронина взыщут 600 тысяч рублей, а у Маркеева – 500 тысяч рублей.