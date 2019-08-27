2019-08-27T13:08:26+03:00
Звезды

Пополнение в семье: Наталья Бочкарева приютила бездомного щенка

Звезда сериала «Счастливы вместе» завела питомцу страничку в Инстаграме [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Актриса призналась, что после смерти предыдущего питомца - йоркширского терьера Барсика - долго не решалась завести собаку.Актриса призналась, что после смерти предыдущего питомца - йоркширского терьера Барсика - долго не решалась завести собаку.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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39-летняя театра и кино Наталья Бочкарева, получившая бешеную популярность благодаря роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», завела собаку. О чем на днях сообщила на своей страничке в Инстаграме.

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Наталья Бочкарева назвала свою новую собаку Печориком
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Актриса призналась, что после смерти предыдущего питомца - йоркширского терьера Барсика - долго не решалась завести собаку. Но когда все же созрела, встала перед выбором: взять породистого щенка с родословной или дать кров пушистику из приюта. Остановилась на втором варианте.

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Печорик родился в Псковской области 2,5 месяца назад
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- И как только решилась взять из приюта, судьба подарила мне этого замечательного щенка. Неделю назад в Печорах, когда уже собралась уезжать в Москву, ко мне подбежал этот очаровашка, маленький волчонок, дворняжка и просто покорил мое сердце своей открытостью, наивностью и любовью. Так и назвала его - Печорик, по месту его рождения! - рассказала Наталья.

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Печорик в столь юном возрасте уже катается верхом на корове
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Своим подписчикам знаменитость посоветовала: если хотите завести собаку, но при этом не собираетесь таскать ее по выставкам, возьмите питомца из приюта.

Что ж, маленькому Печорику остается только позавидовать. К 2,5 месяцам жизни у него уже есть персональная страничка в Инстаграме, в которой он «делится» фотографиями с отдыха. На одном из снимков, к примеру, Печорик восседает на рыжей корове.

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Артистка завела Печорику персональную страничку в Инстаграме
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- Сегодня мы пошли пасти коров на луг. Я впервые катался на корове! Буренка Моха любезно согласилась меня покатать. Сидеть на ней было очень тепло и приятно. Мы очень здорово провели время, - «сообщил» новый член звездной семьи. - Но когда Моха решила меня поблагодарить за прогулку и захотела лизнуть, мне вдруг стало немного ссыкотно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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