2019-05-13T13:47:34+03:00
Звезды

Звезда сериала «Счастливы вместе» раззадорила фанатов платьем с экстремальным декольте

Наталия Бочкарева показала, как готовится к открытию детской школы-студии [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Наталия Бочкарева показала, как готовится к открытию детской школы-студии.Наталия Бочкарева показала, как готовится к открытию детской школы-студии.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Еще на прошлой неделе известная актриса театра и кино Наталия Бочкарева анонсировала открытие своей школы-студии для детей. А позже показала процесс подготовки к этому важному для нее событию. На фото в Инстаграме - эффектная брюнетка в платье с вызывающим декольте.

natalia_bochkareva_officialnatalia_bochkareva_official
Пока страна отдыхает, я готовлюсь ко дню открытых дверей моей школы-студии.
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- Пока страна отдыхает на майских праздниках, я готовлюсь ко дню открытых дверей моей школы-студии. Всем замечательного, праздничного настроения в преддверии рабочей недели, - написала звезда ситкома «Счастливы вместе».

Подписчики отреагировали по-разному. Одни не стали скрывать восхищения аппетитными формами артистки, другие, напротив, прямо заявили, что в таком виде рассказывать о детской школе не комильфо.

- Без такой фигуры платье - тряпка, - считает lux_clothes_777.

- Чертовски сногсшибательна, - подтвердил joni.dilinger.

- День открытых… не только дверей, судя по вырезу, - прокомментировал пользователь __pr0sto__tak__.

- Больше похоже на рекламу школы стриптиза. Не стыдно в вашем-то возрасте детишек в школу с голой грудью приглашать? Ничего личного, удивили, - пристыдила lyud.sergreevna2014.

ИСТОЧНИК KP.RU

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