Звезда сериала «Счастливы вместе» раззадорила фанатов платьем с экстремальным декольте

Еще на прошлой неделе известная актриса театра и кино Наталия Бочкарева анонсировала открытие своей школы-студии для детей. А позже показала процесс подготовки к этому важному для нее событию. На фото в Инстаграме - эффектная брюнетка в платье с вызывающим декольте.

natalia_bochkareva_official Пока страна отдыхает, я готовлюсь ко дню открытых дверей моей школы-студии.

- Пока страна отдыхает на майских праздниках, я готовлюсь ко дню открытых дверей моей школы-студии. Всем замечательного, праздничного настроения в преддверии рабочей недели, - написала звезда ситкома «Счастливы вместе».

Подписчики отреагировали по-разному. Одни не стали скрывать восхищения аппетитными формами артистки, другие, напротив, прямо заявили, что в таком виде рассказывать о детской школе не комильфо.

- Без такой фигуры платье - тряпка, - считает lux_clothes_777.

- Чертовски сногсшибательна, - подтвердил joni.dilinger.

- День открытых… не только дверей, судя по вырезу, - прокомментировал пользователь __pr0sto__tak__.

- Больше похоже на рекламу школы стриптиза. Не стыдно в вашем-то возрасте детишек в школу с голой грудью приглашать? Ничего личного, удивили, - пристыдила lyud.sergreevna2014.