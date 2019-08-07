2019-08-07T14:38:51+03:00
Звезды

Звезда сериала «Счастливы вместе» полетала на вертолете над Нижним Новгородом

Наталия Бочкарева призналась в любви малой родине [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Наталия Бочкарева побывала в родном Нижнем Новгороде.Наталия Бочкарева побывала в родном Нижнем Новгороде.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Наталия Бочкарева наведалась на малую родину. В Инстаграме актриса опубликовала фото и видео с вертолетной прогулки над Нижним Новгородом, которую совершила 6 августа.

natalia_bochkareva_officialnatalia_bochkareva_official
Мне как нижегородке было безумно интересно взглянуть на родной город с высоты птичьего полета.
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- Мне как нижегородке было безумно интересно взглянуть на родной город с высоты птичьего полета, - сообщила звезда ситкома «Счастливы вместе».

natalia_bochkareva_officialnatalia_bochkareva_official
Наталия Бочкарева совершила чумовую, по ее словам, вертолетную прогулку над Нижним Новгородом.
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По ее словам, приволжская столица предстала перед ней во всей красе. С высоты птичьего полета артистка полюбовалась видами на кремль, Чкаловскую лестницу, площадь Минина, Рождественскую улицу с 35-ю памятниками архитектуры, старинный Благовещенский мужской монастырь и ярмарку. Также удалось полетать над стадионом «Нижний Новгород», построенным на Стрелке - месте слияния Оки и Волги - к чемпионату мира по футболу-2018.

- Наконец-то я увидела ее воочию, как на ладони, - сказала Бочкарева. - Я очень люблю свой город, свою малую родину, где родилась и выросла, где делала первые шаги в профессии. Приезжайте в Нижний, убедитесь сами!

ИСТОЧНИК KP.RU

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