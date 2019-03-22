Наталья Бочкарева: «Рива Левите была мне второй мамой»

Рива Левите - легендарная личность в театральной среде. Для многих известных ныне артистов педагог Нижегородского театрального училища им. Евстигнеева стала пропуском в профессию. Она скончалась на 97 году жизни 18 марта, а похороны состоялись, как и полагается, через три дня. Однако не все успели проститься с любимым учителем. Так, звезда сериала «Счастливы вместе» просто не знала о случившемся.

natalia_bochkareva_official Наталья Бочкарева не успела попрощаться со своим педагогом.

- Я слишком поздно узнала… Господи, я не смогла попасть даже на похороны. Это ужасно, это самое страшное, что может быть в жизни - жалеть о том, что могла и не сделала в отношении дорогих сердцу людей, - написала Наталья Бочкарева в своем Инстаграме 22 марта.

«Моя Рива Яковлевна, простите меня за все», - написала Наталья Бочкарева.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Актриса призналась, что для нее Левите была не просто педагогом и замечательным человеком, а второй мамой. Жена народного артиста РСФСР Вацлава Дворжецкого и мать заслуженного артиста РФ Евгения Дворжецкого многому научила Бочкареву.

- Практически воспитала, начиная с 16-летнего возраста, когда я поступила в Нижегородское театральное училище после девятого класса, - добавила нижегородка.

Напоследок артистка попросила подписчиков беречь своих родных и близких, не откладывать встречу с ними и чаще созваниваться.

- Ведь завтра может не наступить. А так хотелось обнять, взять за руку, сказать теплые слова, столько всего рассказать и поделиться, просто поблагодарить за то, что эти люди есть в твоей жизни, что дали путевку в жизнь. Моя Рива Яковлевна, простите меня за все. Светлая память, - заключила Наталья.

СПРАВКА «КП»

Рива Яковлевна Левите - театральный режиссер и педагог. Училась в Московском юридическом институте. В 1945 году окончила студию под руководством Завадского (при театре им. Моссовета), а в 1950 году - режиссерский факультет ГИТИС (курс Н. В. Петрова).

Более 20 лет она являлась режиссером нижегородского ТЮЗа, более 50 лет преподавала в Нижегородском театральном училище им. Евстигнеева. Среди ее учеников: Александр Панкратов-Черный, Ирина Мазуркевич, Екатерина Вилкова, Наталья Бочкарева, Андрей Ильин, Елена Суродейкина, Сергей Блохин, Анастасия Заволокина, Владимир Смольянинов и другие.

Театральные работы Ривы Левите: «Кандидат партии» А. Крона, «Девицы-красавицы» А. Симукова (с В. Дворжецким), «Не было ни гроша, да вдруг алтын» А. Островского, «Чудак» Н. Хикмета, «Светит, да не греет» А. Островского, «Чудотворная» по повести В. Тендрякова, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, «Последние», «Олеко Дундич», «Красные дьяволята», «Сон в летнюю ночь», «Конек-Горбунок», «Чучело», «Сказка о царе Салтане».